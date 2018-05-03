DERSİAD'da yeni dönem başladı

İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DERSİAD) yeni Genel Başkanı Mustafa Çınar, Namık Bek'ten görevi devraldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, DERSİAD'ın 6'ncı Olağan Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Genel Kurula, üyelerin yanı sıra birçok kanaat önderi ve siyasi eşlik etti. Mustafa Çınar, Genel Başkanlık bayrağını iki dönem taşıyan Namık Bek'ten teslim aldı.

Verilen bilgiye göre DERSİAD Genel Kurulu'ndan 2018-2020 dönemi için genel başkanlık yetkisini alan Mustafa Çınar, birçok vakıf ve dernekte görev aldı. Çınar, evli ve beş çocuk babası.

DERSİAD Yönetim Kurulu, Mustafa Çınar'ın yanı sıra, Dr. Abdülkadir Erbalcı, Cem Mangüp, İsmail Altın, Namık Bek, Şükrü Sezgin, Halil Köklü, Abdülkadir Türk, Abdullah Serkan Çelik, Yasin Kayacı ve Muzaffer Uyar'dan oluşuyor.