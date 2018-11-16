İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) başladı.

Design Week Turkey, katma değer yaratmada tasarımın önemine vurgu yaparken, cari açığın azaltılmasında en önemli unsur olan ihracatın, tasarımın da katkısıyla artacağına dikkati çekiyor.

Tasarım ekosisteminin tüm oyuncularının bir araya geldiği bu etkinlikle yerli ve yabancı tasarımcılar, sanayiciler ile buluşup tasarladıkları ürünleri sergileyebiliyor.

Etkinlikte, endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına kadar birçok tasarım disiplini, geniş bir yelpazede ele alınacak.



Türkiye’de tasarım kültürü oluşturmak, Türkiye’nin tasarım gücünü dünyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki rolünün önemine dikkati çekmek amacıyla Design Week Turkey'nin 3'üncü yılında 3 günde 22 panel ve konferans, 50’den fazla konuşmacı,19 sergi ve enstalasyon,16 atölye çalışması,100’ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyiciyi bir araya getiriyor



Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu iş birliğiyle TURQUALITY® Programı dahilinde gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de bu yıl 7'nci kez sahiplerini bulacak.

Yarışma, kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımları ödüllendirecek.



Bu yıl 13 ayrı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, 30 uluslararası jüri üyesi tarafından değerlendirilecek. Aynı zamanda gençlerin ve yeni tasarımcıların katılacağı henüz ürün haline gelmemiş, taze fikirler de Kavramsal Tasarım Ödülleri kategorisinde değerlendirilecek.

Etkinliğin açılışında konuşan United Colors of Benetton Sanat Yönetmeni Oliviero Toscani, Türkiye'de bu etkinliğin yapılmasının kendisine çok ilginç geldigini söyledi.

Toscani, "Tasarım bizim yaşam tarzımızdır. en nihayetinde olunması gereken şey yaratıcılık. Hem güvende hissedip hem de yaratıcı olamazssınız, bir şeye güvende başlıyorsanız bilin ki bu daha önce dennemiştir." dedi.

Tasarımın yaratıcılık enerji ve cesaret gerektirdiğini ifade eden Toscani, "Yaratıcı olmayan insanların sayısı çok yüksek. bu vasatlık seviyesini atlatmak durumundayız." diye konuştu.

Toscani, "Vasatlığın peşinden giderseniz hiçbir zaman eşsiz olamazsınız. Risk almayan herhangi biri hiçbir şekilde yaratıcı olamaz." ifadelerini kullandı. Yaratıcı olabilmenin sıfırdan bir şey yapabilmek olduğunu dile getiren Toscani, farklı olma riskinin alınması ve bu cesarete sahip olunması gerektiğini vurguladı.