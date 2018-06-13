DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran seçimlerinin bir devlet, millet, vatan, bayrak meselesi olduğunu belirterek, "72 millet, 7 düvel, tekrar Çanakkale'de saldırdığı gibi, İzmir'e çıktığı gibi, Maraş'a, Antep'e, Sarıkamış'a geldiği gibi yeniden saldırıyor ama Elhamdülillah her şeyimizle dimdik ayaktayız ve her alanda destanlar yazıyoruz. Allah'ın izniyle bu destanlar yazılmaya devam edecek." dedi.

Baba ocağı Tavas'ın Pınarlar Mahallesi'nde iftar veren ve hemşehrileri ile hasret gideren Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, köyünün hep rüyalarını süslediğini, rüyalarında köyünün dağlarını, ovalarını, annesini babasını, eski arkadaşlarını gördüğünü ifade etti.

Burnunun direğini sızlatan yerin köyü olduğunu, her yıl olduğu gibi ramazanda yine vermiş olduğu iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Zeybekci, "Sizlerin arasından, tütün tarlasından, ekin tarlasından, sabanın, orağın kulpundan çıkıp da giden bu kardeşiniz bugüne kadar sizi hiç mahcup etmedi, bugüne kadar sizi hiç utandırmadı, bugüne kadar sizi hiç 'o bizim köydendir' diye gururla söylemenizi asla engellemedi, eminim siz de herhalde bizimle gurur duymuşsunuzdur, Pınarlarlı diye, bizim köylü diye." ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayı olmadığını fakat "hizmete devam" dediğini vurgulayan Zeybekci, "Durmak yok yola devam inşallah. Ben sizi iyi temsil ettim, ben sizin yüzünüzü hiç yere eğdirmedim. Denizlimize hizmetkar olmak gibi bir şerefi Allah bana nasip etti ve bunu da Rabbimin bir nimeti olarak gördüm." diye konuştu.

- "Tarihin en önemli seçimlerinden birisi"

Köyünün, akrabalarının gönlüne giremeyenlerden hiçbir hayırın gelmeyeceğini, bu seçimin tarihin en önemli seçimlerden biri olacağını ifade eden Zeybekci, "Bu seçim AK Partililerin meselesi de falan değil. Bu seçim bir devlet meselesi, devlet ebed müddet meselesi. Bu seçim bir vatan, bir millet, bir bayrak meselesi. 72 millet, 7 düvel, tekrar Çanakkale'de saldırdığı gibi, İzmir'e çıktığı gibi, Maraş'a, Antep'e geldiği gibi, Sarıkamış'a geldiği gibi yeniden saldırıyor ama Elhamdülillah dimdik ayaktayız, her şeyimizle dimdik ayaktayız ve her alanda destanlar yazıyoruz. Sizlerin dualarıyla destekleriyle oluyor bu. Allah'ın izniyle bu destanlar yazılmaya devam edecek." diye konuştu.

Zeybekci, bu seçimlerde köyünden yüzde yüz destek istediğini kaydetti.

İftara, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.