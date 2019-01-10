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"Destek paketi Türkiye ekonomisi için tam bir can suyu olacak"

- İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: - "KOBİ Değer Kredisi destek paketi, Türkiye ekonomisi için tam bir can suyu olacaktır. Gerek üretim gerek istihdam hayatımıza ve de ihracatımıza değerli bir katkının oluşacağını ümit ediyoruz. Ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacaktır" - "Paketin 2019 yılının genel ekonomik süreci içinde yılın başında açıklanmış olması, ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacak"

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İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "KOBİ Değer Kredisi destek paketi, Türkiye ekonomisi için tam bir can suyu olacaktır. Gerek üretim gerek istihdam hayatımıza ve de ihracatımıza değerli bir katkının oluşacağını ümit ediyoruz. Ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Verilen desteğin Türkiye ekonomisi için can suyu olacağını belirten Bahçıvan, üretim ve istihdam hayatına ve ihracata değerli bir katkı oluşturacağını aktardı.

Erdal Bahçıvan, desteğin, ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün finans kaynaklarının son derece kısıtlı olduğu bir dönemden geçerken, imalat sanayimiz, KOBİ'lerimiz ve ihracatçılarımız için hazırlanan 'KOBİ Değer Kredisi' destek paketi, ekonomimiz için tam bir can suyu olacaktır. Üretimi, hayatımızın ve ekonomimizin en önemli can damarı olan KOBİ’lerimizin temel sorunu olan finansman adına bugün açıklanan destek paketini, bu nedenle çok önemli ve anlamlı buluyoruz.

Firmalarımızın rasyonel hedefler doğrultusunda değerlendirecekleri bu imkan desteğiyle gerek üretim hayatımıza gerek istihdam hayatımıza ve de ihracatımıza değerli bir katkının oluşacağını ümit ediyoruz. Bir başka boyutuyla bakacak olursak, 'KOBİ Değer Kredisi' paketinin 2019 yılının genel ekonomik süreci içinde yılın başında açıklanmış olması da, ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacaktır."

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İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BahçivanKOBİ Değer Kredisi
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