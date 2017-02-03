Destek paketleri ekonomiyi canlandıracak

İSTANBUL-Musab Turan

İş dünyası örgütleri, hükümetin son aylarda peş peşe açıkladığı reform ve destek paketlerinin ticari hayatı canlandıracağı görüşünü taşıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemeçten geçen Türkiye'nin ekonomi üzerinden yapılan algı operasyonlarıyla mücadele ettiğini, bunda da başarılı olduğunu söyledi.

Olpak, 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programının iş aleminde karşılık bulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Reformların içeriği kadar hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi de önemli. Yatırımcıların programa ilişkin düzeylerini anlamak için ön talep toplama süreci 28 Kasım -14 Ocak'ta yapıldı. Cazibe Merkezleri Programı için 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaklaşık bin 200 müracaat yapılması; toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira seviyesinde olması umut verici. Bu veriler bir yandan reformların uygulanabilir olduğunu gösterirken, diğer taraftan da başvuruların gelecek dönemde artarak devam edeceğinin sinyalini veriyor.

Program kapsamında açıklanan ve yatırımcının finansmana ulaşımını kolaylaştıran sıfır faizli yatırım kredisi ve yarısı devlet tarafından karşılanacak olan 'faiz oranı indirilmiş işletme kredisi' uygulamaları bu bağlamda çok önemli bir teşvik. Buna ek olarak 'Makine-teçhizat yatırımlarında sıfır faizli kredi ve yatırımcılara OSB’lerde 'fabrika tahsisi' gibi diğer teşvik ve destekleri de önemli birer fırsat olarak görüyoruz."

Reformların istihdama önemli ölçüde katkıda bulunacağını anlatan Olpak, "Sayın Başbakanımızın açıkladığı öngörüllen istihdam 112 bin 400 seviyesinde. Program kapsamında öngörülen istihdamın 112 bin 400 olması çok önemli. Zira Türkiye ekonomisinin son 12 ayda sağladığı toplam yeni istihdamın yaklaşık 111 bin seviyesinde olduğunu göz önüne aldığımızda, Cazibe Merkezleri Programı tek başına 'Bir yıllık istihdam' anlamına geliyor." dedi.

"Can suyu olacak"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise getirilen teşviklerle açıklanan paketlerin, firmaları mali açıdan rahatlatmayı ve kredi erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Bahçıvan şöyle konuştu:

"Reform niteliğindeki çalışmaların içinde kuşkusuz bizim açımızdan en tatmin edici olanı, bizim de içinde bulunarak katkı sunduğumuz 'Reel ekonomiye destek' paketindeki 'Nefes Kredisi' olarak adlandırılan önlemlerdir ve bu destekler son derece önemli bir işlevi yerine getirecektir. Bu kredilerin özellikle KOBİ boyutundaki küçük ve orta boy işletmelere önemli bir can suyu olacağını düşünüyorum.

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda açıklanan önlemlerin Türkiye Cumhuriyeti sanayisinin önemli bir ihtiyacına denk düştüğünü anlatan Bahçıvan, "Sadece 2016’da ülke çapında 102 yeni Ar-Ge merkezi açılması, 2017 yılına bu anlamda umutla bakmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

"İşsizlik oranları tek haneli rakamlara hatta yüzde 8’lere doğru düşecektir"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da, hükümetin şimdiye kadar görülmemiş oranda teşvik uygulaması devreye aldığını belirterek, ciddi hazırlıkların yapıldığının anlaşıldığını söyledi.

Hiç şüphesiz ekonomide çarkların yeniden sağlıklı bir şekilde dönmeye başladığında, üretim ve ihracatta hareket oluşacağını, bunun da derhal istihdama yansıyacağını anlatan Koca, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Biz yeniden yüzde 5’ler seviyesinde bir büyüme istikametinde yol alalım, istihdam çok hızlı bir şekilde artacak ve işsizlik oranları tek haneli rakamlara hatta yüzde 8’lere doğru düşecektir. Ancak bütün bunlar birbirine bağlı olaylardır. Dolayısıyla gelişmeler birbirini tetikleyerek büyüyecektir."