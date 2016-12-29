Destek Varlık Yönetim AŞ'nin satış işlemi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - DenizBank AŞ'nin bağlı ortaklıklarının iştiraki olan Destek Varlık Yönetim AŞ paylarının devir işleminin gerçekleştiği bildirildi.

DenizBank AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın bağlı ortaklıklarının iştiraki olan Destek Varlık Yönetim AŞ'nin paylarının devri ile ilgili gerekli izinlerin alındığı ve payların bedeli olan 12 milyon 320 bin TL'nin tahsil edilerek devir işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, daha önce bankanın bağlı ortaklıkları olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ekspres Menkul Değerler AŞ, Deniz Finansal Kiralama AŞ, Deniz Faktoring AŞ ve Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret AŞ'nin ortağı olduğu 10 milyon TL ödenmiş sermayeli Destek Varlık Yönetim AŞ (Şirket)'nin 10 milyon TL nominal değerli paylarının, 14 Temmuz tarihli şirket yönetim kurulu kararı ile pay başına 1,232 TL olmak üzere, devir bedelinin tamamının peşin ve nakden ödenmesi suretiyle Lider Faktoring, Merkez Faktoring ve gerçek kişilere satışının gerçekleştirileceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.





Satılan paylara ilişkin bilgiler şöyle:





SATILAN PAY ADEDİSATIŞ BEDELİ TLESKİ MALİKYENİ MALİK4.998.0006.157.536Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Lider Faktoring AŞ2.499.0003.078.768Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Merkez Faktoring AŞ2.499.0003.078.768Ekspres Menkul Değerler A.Ş.Merkez Faktoring AŞ1.0001,232Ekspres Menkul Değerler A.Ş.Nedim Menda1.0001,232Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Jak Sucaz1.0001,232Deniz Faktoring A.Ş.Bahri Uğraş1.0001,232Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş.Erhan Özçelik