Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Destek Varlık Yönetim AŞ'nin satış işlemi gerçekleştirildi

- DenizBank AŞ'nin bağlı ortaklıklarının iştiraki olan Destek Varlık Yönetim AŞ paylarının devir işlemi gerçekleşti

Destek Varlık Yönetim AŞ'nin satış işlemi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - DenizBank AŞ'nin bağlı ortaklıklarının iştiraki olan Destek Varlık Yönetim AŞ paylarının devir işleminin gerçekleştiği bildirildi.

DenizBank AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın bağlı ortaklıklarının iştiraki olan Destek Varlık Yönetim AŞ'nin paylarının devri ile ilgili gerekli izinlerin alındığı ve payların bedeli olan 12 milyon 320 bin TL'nin tahsil edilerek devir işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, daha önce bankanın bağlı ortaklıkları olan Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ekspres Menkul Değerler AŞ, Deniz Finansal Kiralama AŞ, Deniz Faktoring AŞ ve Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret AŞ'nin ortağı olduğu 10 milyon TL ödenmiş sermayeli Destek Varlık Yönetim AŞ (Şirket)'nin 10 milyon TL nominal değerli paylarının, 14 Temmuz tarihli şirket yönetim kurulu kararı ile pay başına 1,232 TL olmak üzere, devir bedelinin tamamının peşin ve nakden ödenmesi suretiyle Lider Faktoring, Merkez Faktoring ve gerçek kişilere satışının gerçekleştirileceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.


Satılan paylara ilişkin bilgiler şöyle:


SATILAN PAY ADEDİ
SATIŞ BEDELİ TL
ESKİ MALİK
YENİ MALİK
4.998.000
6.157.536
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Lider Faktoring AŞ
2.499.000
3.078.768
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Merkez Faktoring AŞ
2.499.000
3.078.768
Ekspres Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Faktoring AŞ
1.000
1,232
Ekspres Menkul Değerler A.Ş.
Nedim Menda
1.000
1,232
Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
Jak Sucaz
1.000
1,232
Deniz Faktoring A.Ş.
Bahri Uğraş
1.000
1,232
Intertech Bilgi İşlem ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Erhan Özçelik
İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DenizBank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.