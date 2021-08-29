Destek verdi dünyayı güzelleştirecek işlere devam dedi

Son yıllarda yaşanan çevre problemleri ve Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununa dikkat çekmek üzere, Türkiye’nin en köklü yelken kulüplerinden Kalamış Yelken Kulübü ile çevre bilincine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Permolit Boya’nın düzenlediği Mural / Graffiti yarışması sonuçlandı. Kalamış Yelken Kulübü’nde düzenlenen ödül töreni ile ödüllerini alan sanatçıların eserleri Yelken Kulübü’nün mendirek duvarlarında sergileniyor.

Permolit Boya’nın “Güzelleşir Dünya” sloganı ekseninde; denizcilik, yelken ve deniz çevre bilinci temasıyla bu sene ilkini gerçekleştirdiği Mural/Graffiti yarışması sonuçlandı. Yoğun katılım ile gerçekleşen yarışmada finale kalan 5 eser eşdeğer ödül alırken, birinciliği ise 2 eser paylaştı ve iki büyük ödül verildi. Ahmet Enis Gürcan ‘Öz’ isimli eseriyle, Sıtkı Özkan “Poseidon” adlı eseriyle birinciliğe iki ayrı büyük ödülle layık görüldü.

Finale kalan 5 eser Kalamış Yelken Kulübü’nün mendirek duvarlarına uygulanırken, kulüpte oluşturulan sergi alanında da 40 eser 30 Ağustos’a kadar ziyarete açık tutulacak.

ÜMİT ARPACIOĞLU; “SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ KULLANDIK”

Denizcilik ve deniz sporlarına olan ilginin artırılması ile deniz çevre bilinci alanında farkındalık oluşturulması amaçlanan projenin yürütücüsü Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu; Tüm Türkiye’ye açık bir yarışma düzenledik ve yaklaşık 100’e yakın bir katılım oldu. Denizlerimizde son zamanlarda oluşan kirlilik bizleri bu alanda bir farkındalık oluşturmaya itti. Deniz çevre bilincinin oluşturulması noktasında da sanatın birleştirici gücünü kullanarak Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde bu değerli projeyi hayata geçirdik.” dedi.

M. AKIN AKÇALI; “ÜRÜNLERİMİZ HÜNERLİ ELLERDE BİRER ESERE DÖNÜŞTÜ”

Akçalı Boya AŞ CEO’su M. Akın Akçalı yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada; “1985 yılında, Permolit markamızla “Dünyayı Güzelleştirecek” işler yapmaya söz vererek yola çıktık. Marka bir sözdür ve bugüne kadar sözümüzü daima tuttuk, tutmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en köklü yelken kulüplerinden Kalamış Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışma ile denizciliğimiz ve yelken sporuna Permolit Ailesi olarak destek vermekten çok mutluyuz. Karar süreci oldukça zorlu geçen yarışmanın sonucunda jüri tarafında başa baş konumdaki iki esere projenin sponsoru olarak iki birincilik ödülü verilmesini önerdik. Ayrıca, finale kalan eserler arasından Permolit özel ödülü verdiğimiz Entire adlı eserde genç sanatçılarımız boyalı rulo ile sembolize ettikleri kesitin sağ tarafında kirli ve müsilaj sorunu yaşayan bir alanı; sol tarafında ise temiz denizi ve mutlu deniz canlılarını anlatıyor. Tıpkı bizim çevre dostu, insan sağlığına zararsız, hijyen sağlayan, su bazlı ürünlerimiz gibi. Sağlık dostu Permolit’le boyanan yaşam alanları güzelleşiyor ve hijyene kavuşuyor. Her bir eserde gördük ki; genç sanatçılarımızın denizlerimize ve çevreye yönelik büyük hassasiyeti bulunuyor. Ürünlerimizin hünerli ellerde buram buram sanat kokan birer esere dönüştüğü bu anlamlı projede yer almış olmaktan çok mutluyuz. Katılım gösteren tüm sanatçılarımıza ve jürimize emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

YARIŞMA FİNAL SONUÇLARI

Birinci Projeler

Birincilik Ödülü, Öz, Ahmet Enis Gürcan

Birincilik Ödülü, Poseidon, Sıtkı Doğan

Eşdeğer Ödül Alan Projeler

Eşdeğer Ödül, Derinlerdeki Güzellik, Hakan Gedikbaş, Akın Yılmaz, Yiğit Ulaş Gök

Eşdeğer Ödül, Whale and sail, Enes ÖMÜRLÜ

Permolit Eşdeğer Ödülü, Entire, Işıl Uysal, Mahmut Şükrü Kara

YARIŞMA JÜRİSİ

Danışman Jüri Üyeleri

• Özlem Akdurak (Yelken Federasyon Başkanı)

• Mustafa Oltulu (Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı)

• M. Akın Akçalı (Akçalı Şirketler Topluluğu’nun CEO)

• İ. Renay Onur (İstanbul Spor A.Ş Genel Müdür.)

• Dilek Çolakoğlu (Permolit Boya Pazarlama Danışmanı)

• Ömer Engin Domaniç (Kalamış Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi)

Asli Jüri Üyeleri

• Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin (İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı)

• Prof. Bülent ÇINAR (MSGSÜ Heykel Bölümü)

• Doç. Dr. Ümit ARPACIOĞLU (MSGSÜ Mimarlık Bölümü)

• Doç. Dr. Emre Kavut (MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü)

• Esk Reyn Graffiti sanatçısı