"Destekler ekonomideki dengelenme sürecinin doğru yönetildiğini gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "(KOBİ Değer Kredisi) Bu destekler ekonomideki dengelenme sürecinin son derece doğru yönetildiğini gösteriyor." dedi.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklanan KOBİ Değer Kredisi'ni can suyu ya da nefes kredilerinin de ötesinde, doğrudan doğruya ekonominin dengelenme sürecinin yeni bir aşamaya geçmesinin işareti olarak nitelendiren Gülle, şunları kaydetti:

"Bu destekler ekonomideki dengelenme sürecinin son derece doğru yönetildiğini gösteriyor. Başta Sayın Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere, bütün ekonomi yönetimini kutluyorum. Açıklanan destek, reel kesimin yakından takip edildiğinin göstergesi. Kredi kartlarına taksit imkanı ve esnafa verilen desteğin üstünden daha 24 saat geçmeden ekonomimizin kılcal damarlarını oluşturan KOBİ'lerimiz için açıklanan ekonomik destek paketi memnuniyet vericidir.

Ekonomi yönetimimiz göreve geldiği günden bu yana sürati ve hedefi 12'den vuran müdahaleleri ile ekonominin bütün katmanlarını dikkate aldığını gösteriyor. Kredi paketinin sunduğu limitler ve ödeme planları fevkalade isabetli. Yine paketin ihracatçı ve imalatçıya yönelik olması bize ekonominin doğru okunduğunu ortaya koyuyor."

Kredi paketinin 13 banka ile ortaklaşa yapılmasının önemine de dikkati çeken Gülle, güçlü ve kararlı ekonomi yönetiminin, kaynak sağlama konusunda istekli bankalar ve çalışma konusunda arzulu reel ekonominin bir araya getirildiğinde başarının geleceğini kaydetti.



Bu destek paketinin talep edilmeden, doğrudan ekonomi yönetiminden gelmesinin de ayrı bir önem arz ettiğini aktaran Gülle, "Ekonominin nabzını tutmak böyle olur. Ekonomi ve piyasaların gereksinimleri fark edilerek destek çıktı. Son ekonomik paketler, geleceğe dair ümitlerimiz daha güçlendirirken, güvenimizi pekiştirmektedir. Son açıklanan destek paketlerini zamanlamaları, miktarları ve hedefleri itibarıyla artık bir can suyu ya da nefes kredisi olarak değil, ekonomik dengelenme sürecinin yeni aşamaya geçmesi olarak değerlendiriyorum. Ekonomik dengelenme süreci büyük bir itina ve başarıyla yönetiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Gülle, mikro ölçekte bilhassa ihracatçı firmalara ve sanayiciye 1 milyon lira kredi tahsis edilmesinin önemli bir imkan olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde ihracatçı firmalara yönelik finansman desteğinin artırılmasının 2019 büyümesine de olumlu yansıyacağını belirtti.



