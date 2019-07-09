Deutsche Bank hisseleri değer kaybediyor

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, bankanın kapsamlı yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamasının ardından, bugün de yüzde 3 değer kaybederek 6,53 avroya geriledi. Bankanın hisseleri son iki gündür yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.



Banka yönetimi, pazar günü, 2022 yılına kadar kapsamlı bir yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı. Yeniden yapılandırma ile yatırım bankacılığı biriminin daraltılması ve karlılığın artırılması hedeflense de bankanın hisseleri dün yüzde 5,41 değer kaybederek 6,77 avroya gerilemişti.



Bugün de TSİ 14.15 itibariyle yaklaşık yüzde 3 düşüşle 6,56 avro seviyelerinde bulunuyor. 2007'de bankanın hissesi 90 avronun altında işlem görüyordu.



Yeniden yapılandırma planları medyada iki hafta önce yer almış ve piyasalar tarafından olumlu karşılanarak bankanın hisseleri tarihin en düşük seviyesinden 5,80 avrodan geri dönerek yüzde 15 değer kazanmıştı. Analistler, bankanın iki yıl temettü ödemeyeceğini ve hissedarlardan sermaye artırımı istemediğini hatırlatarak, hisse fiyatında yükselmenin yatırımcılar tarafından satış fırsatı olarak kullanıldığını belirtiyor.



Uzmanlar, Deutsche Bank'ın bu seferki yeniden yapılanma girişiminin önceki çabalardan daha “radikal” olduğunu belirterek, bu yeniden yapılandırma stratejisinin uygulanmasında risklere dikkati çekiyor.



Banka, pazar günkü açıklamasında, 2022’ye kadar 18 bin kişinin işine son verileceğini, çalışan sayısının 91 bin 500’den 74 bine düşürülmesinin hedeflendiğini duyurmuştu.



Alman bankası 2022'ye kadar yeniden yapılandırmanın ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7,4 milyar avroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını da bildirmişti.



Açıklamada, yeniden yapılandırma ile yatırım bankacılığı biriminin daraltılmasının ve karlılığın artırılmasının hedeflendiği, 2022’ye kadar maliyetlerin 6 milyar ile 17 milyar avro arasında aşağı çekilmesine çalışılacağı da duyurmuştu.