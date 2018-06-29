Deutsche Bank'ın ABD iştiraki Fed'in testini geçemedi

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) 35 finans kuruluşuna uyguladığı stres testini geçemeyen tek banka Alman Deutsche Bank'in ABD'deki iştiraki DB USA oldu.

Fed, finansal sistemin sağlamlığını ölçmek amacıyla 2010'dan bu yana her yıl yapılan stres testinin ikinci aşamasının sonuçlarını açıkladı.

Toplam 35 finans kuruluşunun tabi tutulduğu değerlendirme çerçevesinde 34 bankanın sermaye planlarının onaylandığı bildirildi.

Aralarında ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan Chase, Bank of Amerika, Citigroup ve Wells Fargo'nun yer aldığı 31 banka, stres testini geçerek olağanüstü bir resesyona karşı koymak için yeterli sermayeye sahip olduklarını ortaya koydu.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve State Street Corporation ise Fed'den şartlı onay aldı.

Öte yandan, Deutsche Bank'in ABD'deki iştiraki DB USA Coproration'ın sermaye planı ise niteliksel sorunlar nedeniyle onaylanmadı.

Açıklamada, söz konusu sorunlara, bankanın verisel yetileri ile kar-zarar tahminlerinde kullanılan yöntemlerdeki zayıflıklar örnek verildi.

DB USA'in Fed'den onay alana kadar merkezi Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank'e sermaye transferi yapamayacağı bildirildi.