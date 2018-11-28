Dev gıda firmaları iş birliği için Bursa'ya geldi

BURSA (AA) - Ticaret Bakanlığı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) desteğiyle organize edilen "Gıda Ur-Ge Projesi" kapsamında, 33 ülkeden 160'a yakın iş insanı Bursa'da bir araya geldi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere İngiltere, İsviçre, Fransa, Almanya'dan gelen alıcılar Bursalı gıda firmalarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, etkinliğin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şimdiye kadar çok iyi işbirliklerine imza attıklarını dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı ülkelerinden 160 iş insanı şirketlerimizle beraber olacak. Ekonomideki kalkınmanın en önemli itici gücü dış ticaret. Bursa'da Türkiye'nin ihracatına yön veren önemli bir kent. Bursa'yı gıda alanında da uluslararası düzeyde bir oyuncu haline getirecek adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizin Türkiye ihracatına hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın genlerinde ticaretin var olduğunu anlatarak, "Biz bunu bütün dünya ile buluşturursak değer kazanacak. İnanıyorum ki gıda ile alakalı potansiyelimizi geliştirmek adına bu organizasyon ciddi bir araç olacak. Gıda, gelişime açık en önemli alanlarımızdan biri. İnşallah bu tür etkinliklerin sayısı artar." ifadelerini kullandı.



İki gün sürecek program çerçevesinde, yabancı alıcılar üretim tesislerini bizzat yerinde görme fırsatı yakalayacak.

