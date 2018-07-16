Dev işbirliği bu yıl daha da büyüyor

büyüyor Dünyanın en büyük gıda fuarı olma yolunda hızla ilerleyen ve katılımcılarına eşsiz ticari fırsatlar sunan CNR Food İstanbul, 5 - 8 Eylül 2018 tarihleri arasında, ihracatın merkezi CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleşecek.



Geçen yıl Ekonomi Bakanlığı ve İİB’nin de desteği ile hayata geçirilen UR-GE Projesi ve gıda sektörünün en büyük B2B ikili iş görüşmeleri ile alım heyeti organizasyonu bu yıl daha kapsamlı bir şekilde düzenleniyor.



Sektördeki tüm ürün gruplarının katılımcıları ile işbirliği yapılarak nokta atışı alıcıların davet edildiği fuar bu yıl yine Ekonomi Bakanlığı’nın desteği ile organize ediliyor.



Pazarlama ve tanıtım çalışmaları yurt içinde ve dışında aralıksız bir şekilde devam eden CNR Food İstanbul, Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri Buluşması ve CNR Ambalaj İstanbul Özel Bölümü’nün bu yıl yabancı ziyaretçi rekoru kırması da bekleniyor.



CNR Food, özellikle son 10 yılda önemli bir başarı grafiği sergiledi.Türk gıda ve içecek sanayi, gayrisafi milli hasıla içerisinde 300 milyar TL’ye yaklaşan payı, 40 bine ulaşan işletmesi ve 400 bini aşan çalışanıyla ülkenin en dinamik ve üretken sektörlerinden biri durumuna geldi.



Uluslararası pazarda gıda sektörünün; ürünlerine değer katacak yenilikçi, güvenilir, yüksek kalitede çözümler üreterek rekabet gücünün artmasına olanak tanıyacak. CNR Holding’in deneyimli kadrosu ve uluslararası network gücünü birleştirerek, ziyaretçilerinin; gıda sektörünün tarladan sofraya gelene kadarki süreçte tüm yenilik ve çeşitlerini keşfedebilecekleri küresel bir buluşma noktası olacak.



