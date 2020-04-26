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Dev market zinciri çalışanlarına ''bonus'' ödeyecek

Japon Walmart Inc birimi Seiyu GK, perakendeci mağazalarını işletmeye devam ettiği ve yeni koronavirüs salgınının ortasında bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığından, işçileri depolamak için 15.000 Yen'e kadar özel bir bonus ödeyeceğini duyurdu.

Dev market zinciri çalışanlarına ''bonus'' ödeyecek
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Seiyu, hükümetin evde kalma talebi, yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçları stoklamak isteyen müşterilerin akınına yol açtığından 3000 yeni işe alım yapacağını belirtti. 

Japon süpermarket zinciri, gözlük, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların satın alınması da dahil olmak üzere işçileri virüsten korumak için önlemler uygulamak için 1,3 milyar yen harcamayı planlıyor. Plan ayrıca 33.500 mağaza işçisinin uygun olduğu 350 milyon yen ikramiye ödemesini bir kenara koyuyor.

Japon Today'in haberine göre 100.000'den fazla yarı zamanlı çalışana 10.000 yen bonus ödeyeceğini söyleyen dev Aeon Co dahil pek çok parekende şirketi çalışanlarına bonuslar sunuyor. Life Corp geçen hafta yaptığı açıklamada, 40.000 çalışanının tümüne 300 milyon yen tutarında ödeme yapacağını söyledi.

Perşembe günü Tokyo Gov Yuriko Koike, sakinlerden süpermarketlerin aşırı kalabalık olmasını önlemek için bakkal alışverişini her üç günde bir sınırlandırmasını istedi.

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Japon Walmart IncSeiyu GkBonusSüpermarket
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