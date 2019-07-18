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Dev şirkete 242 milyon euro ceza

Avrupa Komisyonu dünyanın 1 numaralı çip üreticisi Qualcomm'a 242 milyon euro para cezası verdi.

Dev şirkete 242 milyon euro ceza
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Avrupa Birliği’nin (AB) rekabet düzenleyicisi olan Avrupa Komisyonu dünyanın 1 numaralı çip üreticisi Qualcomm’a yaklaşık on yıl önce piyasadaki rakiplerini saf dışı ettiği gerekçesiyle 242 milyon euro (272 milyon dolar) para cezası verdi.

Bu Qualcomm’un Avrupa Komisyonu’ndan aldığı ikinci ceza oldu.

Avrupa Komisyonu, Qualcomm’u şimdi Nvidia Corp’un parçası olan İngiliz telefon yazılımı üreticisi Icera’yı saf dışı etmek amacıyla, 2009 ve 2011 yılları arasında aşırı fiyat kırmaya dayalı fiyat politikasıyla suçladı.

Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, “Qualcomm’un stratejik davranışı piyasadaki rekabeti ve yeniliği engelledi” dedi.

Komisyon, geçen yıl Qualcomm’a Intel dahil rakiplerini engellemeyi amaçlayarak, yalnızca kendi çiplerini kullanması için Apple’a para ödediği için 997 milyon euro (1.1 milyar dolar) para cezası vermişti.

Kaynak: Reuters

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