Dev yatırım STAR Rafineri hizmete alınıyor

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin işlenmiş petrol ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına sağlayan Star Rafineri'nin ezelde başlayan Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini çok daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Aliağa ilçesindeki Star Rafineri'nin açılış töreninde konuşan Yıldırım, bugün kardeş iki ülkenin akıl, irade ve güç birliği ile vücuda getirdiği eserin, "yahşi bir dikintinin" açılışını yaptıklarını belirtti.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ebediyete taşıyacak bu ve benzer ortak yatırımlarla iftihar ettiklerini, Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP, Star Rafinerisi ve buna benzer büyük olduğu kadar stratejik olan bu projelerin sadece Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini pekiştirmediğini, aynı zamanda tüm Kafkasların, Orta Asya'nın ve Avrupa'nın enerji tehlikesizliğine de büyük katkı sağladığını kaydeden Yıldırım, ülkelerin ekonomisine büyük katkı yapacak rafinerinin İzmir'e, Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım Aliağa yarımadasının İzmir'in, Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olduğuna dikkatini çekerek, iki ülkeyi can ile canan haline getiren bu eseri meydana getirmek için 3 bin mühendis, teknisyen, işçinin yanı sıra 19 bin 500 usta ve çalışanın emekleriyle katkı koyduğunu anlattı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"2011 yılında başlanan ve 7 yıl süren bu devasa eser, rafinerimizin petrol işleme kapasitesine yüzde 25'lik ilave kapasite sağlıyor. Türkiye'nin 40 milyon ton petrol ürünü tüketimi var, bunun 10 milyon tonunu bu rafineriden sağlamış olacağız. Bu bakımdan cari açığımızda da 1,5 milyar dolara varan bir katkıyı bu tesis sağlamış olacak. Aileleriyle birlikte 5 bin nüfuslu küçük bir ilçenin geçimini sağlayacak 1 milyar 640 milyon litre akaryakıt depolama kapasitesine sahip. Anlamı 32 milyon 800 bin araca bir seferde 50'şer litrelik akaryakıt koymak demektir. Ülkemizin işlenmiş petrol ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına sağlayan rafineri, ezelde başlayan kardeşliğimizi çok daha ileriye taşıyacaktır."

- "İki devlet bir millet anlayışına bir adım daha yaklaştırmıştır"

Dünyanın en büyük sorunlarından birinin çevre sorunu olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sanayi atıkları, plastik atıklar, baca gazları, kimyasallar, hava, su, toprak giderek daha fazla kirletilmektedir. Bu durum dünyadaki hayatın maliyetini de yükseltiyor. Bu rafinerinin en önemli özelliği de dünyanın en büyük sorunu haline gelen çevre kirliliğini meydana getirmeyecek olması, çevreci bir yatırım olasıdır. Teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı bu tesis çevre dostu olarak inşa edilmiştir. Hepimizin övüneceği bu yatırım çevreci yanıyla da ödüle layık bir eser niteliğindedir.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin en önemli tarafını karşılıklı yatırımlar, ticari münasebetler, bölgesel ve küresel enerji, ulaştırma projeleri teşkil ediyor. Kardeşlik hukukunun yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ilişkilerimizin genel çerçevesini karşılıklı faydalarımız teşkil etmektedir. Bu çerçevede iki üLke arasında 1991 yılından itibaren 200'den fazla anlaşma, protokol ve belge imzalanmıştır. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşvik, desteğiyle imzalanan bu anlaşmalar ilişkilerimizi iki devlet bir millet anlayışına bir adım daha yaklaştırmıştır."

Bölge ve dünya ekonomisi için büyük önem taşıyan bu eserlerin, iki ülkenin bu anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Erzurum Güney Kafkasya doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projeleri başarıyla hayata geçirilmiştir. Bakü-Tiflis-Kars projesinde bilfiil çalışmış biri olarak o dönemde her iki Cumhurbaşkanımızın ne kadar büyük engelleri aşma konusunda gösterdiği gayret ve dirayeti hatırlıyorum. TANAP projesi de Türkiye-Azerbaycan gücüne güç katacak bir şekilde tamamlanmıştır. Bu açılış töreni önemli bir yıl dönümüne denk geliyor. Bu yıl kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet olarak tarih sahnesinde yer alışının 100. yılıdır. Ne güzel bir tevafuk ki Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk bağımsızlığının 100. yıl dönümü hayranlık uyandırıcı ortak bir eserle Star Rafinerisi ile taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bu yatırımın ne ilk ne de son olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hatıralarımız hep canlı duracak, ama ilişkilerimiz hatıralardan ibaret olmayacak. Aramızdaki muhabbeti müşahhas hale getirmek için karşılıklı münasebetlerimiz, yatırımlarımız daha artacaktır, her iki ülkenin ekonomisi çok daha güçlü hale gelecektir. Bugün Türkiye'nin Azerbaycan yatırımları 10 milyar dolayına ulaştı. Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımı 9 milyarı aştı. Bu miktarların önümüzdeki yıllarda 20 milyar doları bulması bir gerçektir, bu rakama ulaşacaktır."