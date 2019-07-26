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Devam eden konkordato davalarında bir ilk

Konkordato davası devam eden Teknik Alüminyum'u, ABD'li AA Metals isimli şirket satın aldı. ABD'li şirket, 400 milyon liralık borcunu üstlendiği Teknik Alüminyum'un yüzde 100 hissesinin yeni sahibi oldu. Söz konusu satış, konkordato davası devam ederken el değiştiren ilk şirket olma özelliği taşıyor.

Devam eden konkordato davalarında bir ilk
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Türkiye'nin ilk alüminyum levha üreticisi olarak 1960 yılında kurulan Teknik Alüminyum San. AŞ, sektörün köklü firmalarından biri.

133 dönüm üzerine kurulu şirket 2016 yılında en çok ihracat yapan ilk 100 firma arasındaydı. Geçen yıl baş gösteren mali darboğazı aşamayan Teknik Alüminyum konkordato talep etmişti.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, mahkeme şirketin talebini kabul etti, bu yılın başında bir yıllık kesin mühlet verdi. Şirket bu kararla birlikte rahat bir nefes alırken diğer yandan satış sürecine de hız verildi. 400 milyon dolar ciroli AA Metals'in sahibi Çin asıllı ABD vatandaşı Jack Cheng, Teknik Alüminyum'u satın almak için görüşmelere başladı.

Bir danışmanlık şirketi aracılığı ile başlayan görüşmeler geçen Mart ayında olumlu sonuçlandı; taraflar el sıkışarak masadan kalktı. Anlaşmaya göre AA Metals, şirketin 400 milyon liralık banka ve piyasa borçlarını üstlendi.

Ödemelere başladı

AA Metals yetkilileri, Teknik Alüminyum ile anlaşmaya vardıktan sonra bu kez, alacaklı şirket ve bankalar ile görüşmelere başlandı. Üç ay kadar süren bu görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Bankalara olan borçlar yapılandırıldı. Anlaşma sağlanması sonrası piyasaya olan borçların da 100 milyon liralık kısmı ödendi. AA Metals ile anlaşmanın sağlanması sonrası Teknik Alüminyum için açılan davadan feragat edildi. Mahkeme geçen 16 Temmuz'da şirketin talebi üzerine, verdiği konkordato kararını kaldırdı. Böylece Teknik Alüminyum 9 ay sonra konkordato sürecinden çıkmış oldu. 

Teknik Alüminyum'un avukatı Şevket Çelik, "Bu satış Türkiye'de, konkordato davası devam edip de satılan ilk büyük şirket. Henüz ikinci bir örneği yok. Türkiye'de, konkordatoda olan şirketlere yönelik olumsuz bir hava var. Ancak, ABD başta olmak üzere birçok ülkede tersi bir durum söz konusu... Onlar bu tür şirketleri aynı zamanda iyi bir fırsat olarak da değerlendiriyor" diye konuştu. 

AA Metals Türkiye Temsilcisi Amre Paksoy ise, ABD ile Çin arasındaki gerilimin satış sürecini olumlu etkilediğini söyledi. 

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KonkordatoAA MetalsTeknik Alüminyum San. AŞAlüminyum Levha
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