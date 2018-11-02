Deveci armudunda rekolte düştü, fiyat yükseldi

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Lezzeti, dayanıklılığı ve boyutuyla ünü dünyaya yayılan deveci armudunda, sıcak hava koşullarından dolayı rekolte düşerken, yüksek seyreden fiyatlar üreticiyi memnun etti.

Türkiye armut üretiminin yüzde 50'sini karşılayan Bursa'nın Gürsu ilçesinde deveci armudunun ekim ayının ilk günlerinde başlayan hasadı tamamlandı.

İriliğiyle ön plana çıkan deveci armudu, kışın soğuk geçmemesi ve ağaçların yeterli uyku süreci geçirememesi nedeniyle bu yıl yeterince büyüyemedi. Armutların ortalama tane ağırlığı 600-700 gram iken bu yıl 400-500 grama düştü. Meyvelerin irileşememesi, her yıl 50 bin ton civarında olan rekoltenin bu yıl 35 bin ton dolayında kalmasına yol açtı.

- Aşırı sıcaklar meyveyi etkiledi

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, AA muhabirine, toplanan deveci armutlarının soğuk hava depolarına gönderildiğini söyledi.

Dönmez, bu yıl rekoltede düşüş yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıcak havadan dolayı meyvede küçük ebatlar söz konusu. Son birkaç yıldan beri ağaçlar, kışın yeterli uyumayı sağlayamıyor. Bir ağacın 7 derecenin altında bin saat kadar uyku süresi geçirmesi gerekiyor. Kışın uyumaması, meyve gözlerinin oluşmasında sıkıntıya yol açıyor. Son iki yıldan beri aşırı sıcaklardan dolayı meyvede bir durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk temmuz ve ağustos ayında meyvenin tam büyüme dönemindeyken yaşanıyor. Bu da meyvenin tamamında değil ama bir kısmında irileşmemeye neden oluyor. Küçük kalan meyveler, rekolteye düşüş olarak yansıyor."

Dönmez, rekoltedeki düşüşe karşılık fiyatların arttığını, bunun da çiftçileri memnun ettiğini söyledi.

Deveci armudunun yurt dışına da gönderildiğini dile getiren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu sezon Avrupa'ya tırlar gitti. Biz daha önceki yıllarda ufak çaplı yarım tır, 3-5 palet başka meyvenin arkasında armut gönderiyorduk yurt dışına. Avrupa, yavaş yavaş bu meyveye alışmaya başladı. Bu sene dövizin durumundan dolayı Avrupa'ya ihracat biraz daha fazla olacak görüşündeyiz. Almanya ve Hollanda'ya 3-4 tır gitti. Beklentimiz daha fazla olması."