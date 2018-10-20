Devlet 2019'da 28,4 milyar lira harç toplayacak

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Devlet, yeni yılda vatandaştan 28 milyar 380 milyon 473 bin lira harç toplamayı hedefledi.

AA muhabirinin, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen yaklaşık 28,4 milyar liralık harcın, yüzde 57,9'unu gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 16 milyar 433 milyon 598 bin liralık tapu harcı yatırılacak.

Devlet, ticaret sicil harçlarından 372 milyon 930 bin, esnaf sicil harçlarından 49 milyon 655 bin, diğer yargı harçlarından da 4 milyar 716 milyon 181 bin olmak üzere, yargı harçlarından toplam 5 milyar 138 milyon 766 bin lira tahsilat yapacak.

Gelecek yıl pasaport ve konsolosluk harçlarından 1 milyar 657 milyon 97 bin gelir elde edilecek, trafik harçlarından da bütçeye 690 milyon 940 bin lira aktarılacak. Gelecek yıl 977 milyon 856 bin lira noter harcı, 31 milyon 214 bin lira gemi ve liman harcı, 58 milyon 908 bin lira özel güvenlik harcı, 18 milyon 569 bin lira da Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve yıllık tonaj harcı tahsilatı planlandı.

2019'da yurt dışına çıkanlardan 142 milyon 717 bin lira toplanacak. Avcılık belgesi alanlar da 47 milyon 539 bin lira harç ödeyecek.

Bu kapsamda 2019 yılı bütçesine göre toplanacak harçlar ve miktarları şöyle:

Harçlar

2019 (bin TL)

Yargı harçları

5.138.766

Noter harçları

977.856

Vergi yargısı harçları

20.267

Tapu harçları

16.433.598

Pasaport ve konsolosluk harçları

1.657.097

Gemi ve liman harçları

31.214

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları

113.746

Trafik harçları

690.940

Diğer harçlar

3.316.989

Toplam

28.380.473