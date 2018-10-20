ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Devlet, yeni yılda vatandaştan 28 milyar 380 milyon 473 bin lira harç toplamayı hedefledi.
AA muhabirinin, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgilere göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen yaklaşık 28,4 milyar liralık harcın, yüzde 57,9'unu gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 16 milyar 433 milyon 598 bin liralık tapu harcı yatırılacak.
Devlet, ticaret sicil harçlarından 372 milyon 930 bin, esnaf sicil harçlarından 49 milyon 655 bin, diğer yargı harçlarından da 4 milyar 716 milyon 181 bin olmak üzere, yargı harçlarından toplam 5 milyar 138 milyon 766 bin lira tahsilat yapacak.
Gelecek yıl pasaport ve konsolosluk harçlarından 1 milyar 657 milyon 97 bin gelir elde edilecek, trafik harçlarından da bütçeye 690 milyon 940 bin lira aktarılacak. Gelecek yıl 977 milyon 856 bin lira noter harcı, 31 milyon 214 bin lira gemi ve liman harcı, 58 milyon 908 bin lira özel güvenlik harcı, 18 milyon 569 bin lira da Türk uluslararası gemi sicil kayıt harcı ve yıllık tonaj harcı tahsilatı planlandı.
2019'da yurt dışına çıkanlardan 142 milyon 717 bin lira toplanacak. Avcılık belgesi alanlar da 47 milyon 539 bin lira harç ödeyecek.
Bu kapsamda 2019 yılı bütçesine göre toplanacak harçlar ve miktarları şöyle:
Harçlar
2019 (bin TL)
Yargı harçları
5.138.766
Noter harçları
977.856
Vergi yargısı harçları
20.267
Tapu harçları
16.433.598
Pasaport ve konsolosluk harçları
1.657.097
Gemi ve liman harçları
31.214
İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları
113.746
Trafik harçları
690.940
Diğer harçlar
3.316.989
Toplam
28.380.473
Devlet 2019'da 28,4 milyar lira harç toplayacak
Gayrimenkul alıp satanlardan yaklaşık 16,4 milyar lira, yargı harçlarından 5,1 milyar lira gelir elde edilecek - Pasaport ve konsolosluk harçları bütçeye yaklaşık 1,6 milyar lira, trafik harçları 690,9 milyon lira kazandıracak - Yurt dışına çıkanlardan 142,7 milyon lira harç toplanacak
20 Ekim 2018 Cumartesi 11:26
ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ - Devlet, yeni yılda vatandaştan 28 milyar 380 milyon 473 bin lira harç toplamayı hedefledi.