Devlet desteği, girişimcinin hayal gücünü geliştiriyor

VAN (AA) - CEMAL AŞAN - Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında desteklediği projelerle bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), girişimcilerin yeni yatırımlara yönelik hayal gücünü de geliştiriyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde TKDK'den yüzde 60 hibe desteği alarak 2 milyon 814 bin lira yatırım bedeliyle 127 bin metrekare alana 120 baş süt ineği kapasiteli çiftlik kuran Mehmet Sali Acar, şimdi de bölgeye süt fabrikası kazandırmayı hedefliyor.

İlçede hayvancılığı geliştirmek ve elindeki imkanları değerlendirmek amacıyla hazırladığı projeyi TKDK'ye sunan Acar, aldığı 1 milyon 689 bin lira hibe desteğiyle 10 kişinin istihdam edildiği çiftlik kurdu.

Tüm teknolojik imkanların kullanıldığı çiftlikte günde ortalama 2 bin 700 litre süt üreten Acar, sütü soğutmalı tanklarda depolayarak işletmelere satıyor.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında TKDK'ye sunduğu projenin kabul edilmesiyle yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Proje hazırlama sürecinde karşılaştığı zorluklara rağmen TKDK'deki görevlilerin özverisiyle yatırımın gerçekleştiğini belirten Acar, "Kardeşimle birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Devletimiz bize yüzde 60 hibe verdi. Ancak yaşadığımız bazı sıkıntılar nedeniyle yeni yeni toparlanıyoruz. Kayıplarımızı telafi etmeye ve bölgenin zorluklarına rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ekonomik anlamda bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını aktaran Acar, bu konudaki desteklerin artırılması durumunda daha kaliteli üretim yapabileceklerini vurguladı.

Acar, 120 büyükbaş hayvanla süt üretimine başladıklarını, yeni doğan buzağıların da büyümeye başlamasıyla kapasitelerinin arttığını dile getirdi.

- "Destek olmasa yatırım yapamazdık"

"Hayvanlarımıza; çocuklarımız, gözümüz gibi bakıyoruz. Onların sağlığıyla yakından ilgileniyoruz" diyen Acar, hayvanlardaki değişimleri günlük olarak takip ettiklerini ve İlçe Tarım Müdürlüğüyle koordineli şekilde gerekli kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

Devlet desteği sayesinde kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir milyon 700 bin lira hibe aldık ve bu bizim için çok büyük bir destek. Bu destekler olmasa biz bu işi yapamazdık. Devletimizin böyle bir desteğinin, bununla birlikte yatırımların bölgeye gelmesi çok önemli. Bu bölgede yaklaşık 3 milyon lira kaynak harcayarak 100 hayvana bakmak imkansızdı. Bizim burada tek şikayetimiz elektrik konusunda. Sürekli elektriklerimiz kesiliyor ve bu konuda da yetkililerimizden destek bekliyoruz."

- "Hayal gücümüz gelişti"

Acar, insanların ilk etapta "Acaba oldu mu?", "Proje başarılı mı?" düşüncesiyle süreci izlediğini, başarıyı gördüğü anda da kendi projesini hazırlamaya başladığını söyledi.

Projelere verilen desteğin bölgedeki girişimcileri cesaretlendirdiğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Yatırım yapmaya karar verenler kendi öz sermayelerini de ortaya çıkararak aldıkları hibe destekleriyle tesis açmaya başlıyor. Bu da bölgemizin gelişmesini ve üretim potansiyelinin artmasını sağlıyor. Farklı projelerimiz var. Bölgemizde ilk kez bir süt fabrikası kurmayı amaçlıyoruz. Projemizi hazırladık. Başbakan'ımızın açıkladığı Cazibe Merkezleri Programı vardı. Biz oraya da müracaatımızı yaptık. Buradan sonuç alamazsak TKDK'ye başvuracağız. Şu an Van'ın kuzey ilçelerinde böyle bir tesis yok. Destekler bizim hayal gücümüzü geliştiriyor."

TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak ise şu ana kadar kentte yatırım maliyeti 21 milyon 740 bin lira olan 11 süt üreten işletme projesini destekleyerek girişimcilere 13 milyon 295 bin lira hibe sağladıklarını kaydetti.