Devlet desteğiyle işini büyüttü, yılda 30 tona yakın mantar üretiyor

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - Antalya'da, Genç Çiftçiler Projesi kapsamında devletten 30 bin lira hibe desteği alarak işini büyüten genç girişimci Çağrı Önel, yılda 30 tona yakın istiridye mantarı üretiyor.

Korkuteli ilçesinin Söğütçük Mahallesi'nde 34 yaşındaki Önel, turizm fakültesinden mezun olduktan sonra evinin önünde kurduğu 50 metrekarelik çadırda istiridye mantarı üretmeye başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kırsal kalkınma destekleri kapsamında hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanmak için başvuruda bulunan Önel, 30 bin liralık liralık hibe krediyle biri 100 diğeri 150 metrekarelik 2 mantar üretim çadırı daha oluşturdu.

AA muhabirinin görüştüğü Önel, bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşamak ve gelir elde etmek için mantar işine girdiğini söyledi.

Devletten aldığı destekle işini büyüttüğünü belirten Önel, "Yılda 30 tona yakın istiridye mantarı üretiyorum. Ürettiğim mantarları kilogramı 5,5 liradan toptan olarak tüccara veriyorum. Ayda bir hasat yapılabiliyor. Ürünün satışında herhangi bir zorluk yaşamıyorum. İstiridye mantarına talep iyi. Mantarcılık az zahmetli ve karlı bir iş. Bütün genç girişimcilere bu işi öneriyorum." dedi.

- Geliştirdikleri yazılımla çadırları takip ediyor

Çadırlarda otomasyon sistemi kullandıklarını anlatan Önel, şunları kaydetti:

"Çadırlardaki nem oranının yüzde 85-90, sıcaklığın ise 15-16 derece civarında olması gerekiyor. Ayrıca karbondioksit oranının da belirli bir düzeyde olması şart. Makine mühendisi kardeşim ve bilgisayar mühendisi bir arkadaşımızın da desteğiyle özel bir yazılım hazırladık. Çadırlardaki sistemi internet üzerinden telefonumla kontrol ediyor ve gerekli direktifleri veriyorum."

Kullandığı otomasyon sistemi sayesinde üretim miktarının arttığını vurgulayan Önel, gelecek yıllarda işini daha da büyütmek istediğini dile getirdi.

Önel, istiridye mantarının protein yönünden zengin ve oldukça lezzetli olduğunu söyledi.