Devlet desteğiyle kurulan tesiste ihracat başarısı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir girişimcinin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 50'si hibe 3 milyon lira destekle kurduğu su ürünleri işleme, depolama ve paketleme soğuk hava tesisi geçen yıl 5 milyon liralık ihracat yaptı.

Girişimci Bekir Bakırcı, iş fikrini TKDK'ye sundu. İş fikri kabul edilen Bakırcı, 2014 yılında yüzde 50'si hibe 3 milyon lira destek alarak merkez Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak Mahallesi'nde su ürünleri işleme, depolama ve paketleme soğuk hava tesisi kurdu.

Tesisi, Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yarısı açık halde 4 bin metrekarelik alanda kuran Bakırcı, geçen yıl 5 milyon liralık su ürünleri ihracı yaptı.

Bakırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ana faaliyetleri deniz ürünlerinin hazırlanması ve paketlemesi olan tesiste, 2 soğuk hava deposuyla birlikte, ürünleri şoklama, paketleme ve işleme makineleri de bulunduğunu söyledi.

Tesiste 15 personele istihdam sağladıklarını aktaran Bakırcı, "TKDK desteğiyle bölgede alanında örnek bir işletme haline geldik." dedi.

Tesisin genel müdürü Murat Şeker de TKDK'nin desteğiyle şirketin önemli bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "TKDK'nin desteğiyle ciromuz her yıl 10 kat artarak ilerledi. 2017 yılında 5 milyon lira ihracat yaptık. 2018 yılında bu rakamı 2 katına çıkararak 10 milyon lira ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.