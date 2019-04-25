GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO'dan aldıkları fındığı işlediklerini ve değerlendirdiklerini belirterek, "Bu nedenle devletin TMO kanalıyla birliğe sağladığı katkı önemli." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "TMO'nun stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun destekleneceği" açıklamasını hatırlattı. Ofis tarafından 23 Ocak itibarıyla ürün teslimlerinin başladığını ifade eden Bayraktar, bugüne kadar 10 bin ton fındığın 6 bin 500 tonunu teslim aldıklarını söyledi.

Bayraktar, kalan 3 bin 500 tonluk kısmın bin 500 tonunun bu hafta içinde ofis tarafından teslim edilmeye başlanacağını kaydederek, "TMO stoklarından 10 bin ton fındığın tahsisi FİSKOBİRLİK'e önemli katkı sağladı. Aldığımız fındığı işliyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle devletin TMO kanalıyla birliğe sağladığı katkı önemli." diye konuştu.

Dünyada "fındık" denildiğinde akla sektörün en önemli kurumlarından biri olan FİSKOBİRLİK'in geldiğini belirten Bayraktar, birliğe sektörün tüm kesimlerinin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.