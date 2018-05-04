BALIKESİR (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, "Dünyanın küresel ekonomik büyüklüğüne yıllık 100 milyar dolardan fazla katkı sağlayan devre tatil sektörünün gelecekte ülkemiz için en önemli sektörler arasında olacağı kanaatindeyim." dedi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneğince düzenlenen "Devremülk ve Devre Tatil Çalıştayı" başladı.

Erdal, Güre Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, artan refah düzeyinin kişilerin tatil taleplerinin hızla yükselmesine neden olduğunu belirtti.

Artan ucuz ve güvenli tatil talebini karşılamak amacıyla alternatif tatillere yönelmenin söz konusu olduğuna dikkati çeken Erdal, "Alternatif tatil yöntemlerinden birisi de devre tatil sistemleridir. Tatil maliyetinin taşınmazlar arasında kişilere dağılımını sağlayan bir sistemdir." diye konuştu.

Erdal, devre tatil uygulamalarının Türkiye'nin önemli bir sağlık destinasyonu olmasını sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Dünyanın küresel ekonomik büyüklüğüne yıllık 100 milyar dolardan fazla katkı sağlayan devre tatil sektörünün gelecekte ülkemiz için en önemli sektörler arasında olacağı kanaatindeyim. Bu sektörde gerek ülkemizde gerek dünyada yanlış ya da hileli uygulamalar nedeniyle ciddi tüketici mağduriyetleri de yaşanmaktadır. Bize gelen şikayetler hat safhada. Maalesef sektörün piyasadaki imajında sıkıntı var. Bu sıkıntıdan dolayı düzgün iş yapan yatırımcılar zarar görüyor. Sektör, kendi içindeki çürük elmaları kendisi temizlemek zorunda."

- "En iyi termal, en iyi tesisler bizde"



Devremülk ile Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği Başkanı Mehmet Ali Doğan da jeotermal kaynakların daha iyi değerlendirilebilmesi için yaklaşık 25 yıldır mücadele verdiğini belirtti.

Devremülk devre tatili için de bu mücadeleyi başlattıklarını dile getiren Doğan, "Bu sektör çok önemli. Mutlaka bu sektörü ekonomimize kazandırmamız lazım. Bundan sonra ne yapabileceğimize bakıp, eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Yatırımları genişletmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Devre tatil sektörünün dünyadaki ekonomik büyüklüğü 1,3 trilyon dolar. Biz bu pastadan pay almalıyız. Çünkü en iyi termal, en iyi tesisler bizdedir." dedi.

Konuşmaların ardından Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Hacıoğlu'nun moderatörlüğünde, devre tatil sektörünün geleceğinin ele alınacağı çalıştaya geçildi.