Devrez Kızlaryolu Barajı ekonomiye 101 milyon lira katkı sağlayacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yapılacak Devrez Kızlaryolu Barajı, 155 bin 650 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlayacak.

DSİ 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın başkanlığında, Çankırı- Devrez Kızlaryolu Barajı Sulamasının Proje Yapım İşi Ön Rapor Sunumu ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapıldığı belirtildi.

Kızlaryolu Barajı ile 155 bin 650 dekar zirai alanın sulanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ 5. Bölge Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 1952'den beri hasretle beklenen, 92 metre yüksekliğindeki Devrez Kızlaryolu Barajı'nda depolanacak 132 milyon metreküp su ile Çankırı'da 58 bin 750, Kastamonu'da 69 bin 650 ve Çorum'da 27 bin 250 dekar olmak üzere toplam 155 bin 650 dekar zirai arazinin sulanmasını sağlanacak. Sulanacak bu arazinin 143 bin 750 dekarı cazibeli basınçlı boru sistemiyle, 11 bin 900 dekarı ise pompajlı olarak sulanacak. Ayrıca Devrez Kızlaryolu Barajı ile yılda 5 megavat enerji üretilecek.

Bölgenin tarımsal gelirinde 6 kat artışın yanı sıra milli ekonomiye yılda 101 milyon lira zirai gelir getirecek. Çankırı, Çorum ve Kastamonu illerinde çiftçimizin yüzü gülecek ayrıca yeni zirai mahsullerin ekimi ile daha farklı alternatif ürünler elde edilecek."

Açıklamaya göre, toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Bölge Müdürü Mahmut Dündar, sulama inşaatının da yatırım programına alınmasını teklif edeceklerini ve gerekli hazırlıkların yapılacağını ifade etti.