İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, e-ihracatın itici gücünün KOBİ'ler olduğunu belirterek, "İhracat yapan KOBİ'lerin, ürünlerinin hangi ülkelerde daha iyi satacağını detaylıca araştırmaları ve ülkelere göre doğru fiyatlama yapmaları gerekiyor." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve World eCommerce Forum iş birliğiyle düzenlenen "DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı", "E-İhracat Odaklı Yenilikçi Ekonomi" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konferans, e-ticaret, uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik konularında uzman konuşmacılarla Türkiye’nin e-ihracat yol haritasına katkı sağlamayı ve e-ihracatla ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyor.



Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, konferansta yaptığı konuşmada, e-ihracatın itici gücünün KOBİ'ler olduğunu belirterek, "İhracat yapan KOBİ'lerin, ürünlerinin hangi ülkelerde daha iyi satacağını detaylıca araştırmaları ve ülkelere göre doğru fiyatlama yapmaları gerekiyor." dedi.

İhracatçıların, ihracat yaptığı ülkenin hukukuna tabi olduğuna işaret eden Ekmekçi, e-ihracat yapan KOBİ'lerin uluslararası standartlarda paketleme yapması, gümrük ve vergi mevzuatına hakim olması ve hedef ülkelerin tüketici koruma yasalarına uygun ihracat yapması gerektiğini söyledi.



Ekmekçi, hedef ülke dillerinde müşteriye hizmet verilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, e-ihracatçı KOBİ'lerin, ihracat yapılan ülkelerin para birimlerinde tahsilat yapacak gerekli altyapıyı da kurması gerektiğini kaydetti.



Türkiye için e-ticarette öncelikli pazarların Avrupa, Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu olduğunu belirten Ekmekçi, "Türkiye, coğrafi olarak 1 milyar nüfusa e-ihracatla hizmet verebilecek bir noktada. Türk ürünleri, bu bölgelerde Çin ürünlerine göre yüksek kaliteli olarak görülüyor. Türk markaları, bu bölgelerde ihracatçıların önünü açacak şekilde kaliteli olarak algılanıyor. Ayrıca, bölgede Türk dizileri ve müzikleri takip ediliyor. Dolayısıyla kültürel etkimiz de var." şeklinde konuştu.





- "Türkiye, e-ticaret açısından büyük bir potansiyel taşıyor"





n11.com Strateji ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Yu-Shik Kim de n11.com'un, Türkiye'deki e-ticaretten aldığı payı daha da artırmak için çalıştığını, gelecek dönemde çalışmalarını Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya taşımayı planladıklarını söyledi.

Türk KOBİ'sini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, KOBİ'lerin yurt dışına açılmasıyla Türkiye'nin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunacağını ifade eden Yu-Shik Kim, Güney Kore pazarına Türkiye'den hangi tür ürünlerin satılacağına ilişkin çalışmalar yaptıklarını, Türk tekstil ürünlerinin Güney Kore için iyi bir potansiyel taşıdığını kaydetti.

Rusya'nın da Türkiye açısından büyük bir potansiyel pazar olduğuna dikkati çeken Yu-Shik Kim, "Türkiye zaten Rusya'ya birçok alanda ihracat gerçekleştiriyor. Rus pazarı, Türk ürünlerine alışmış durumda. Ruslar, e-ticaretle online olarak yakalanabilir. Telekom firmalarıyla, ihracat ve ithalat firmalarıyla görüşmelerimiz sürüyor. Türk KOBİ'leriyle Rus pazarında da başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yu-Shik Kim, yakın zamanda Alibaba ve Amazon gibi büyük e-ticaret platformlarının Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, Türkiye'nin e-ticaret açısından büyük bir potansiyel taşıdığını vurguladı.



TİM Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise Türkiye'nin dünyadaki e-ihracattan çok az pay aldığını ancak gelişen e-ticaret platformlarıyla birlikte büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın e-ticarette önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Ebiçlioğlu, TİM olarak Türkiye'nin farklı şehirlerindeki KOBİ'lere e-ihracat eğitimleri verdiklerini bildirdi.



