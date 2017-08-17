DHMİ bünyesinde Kamu-Özel İşbirliği Daire Başkanlığı kuruldu

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Daire Başkanlığı kuruldu.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan KÖİ Daire Başkanlığına; daire başkanı, başkan yardımcısı ve 5 şube müdürü olmak üzere 7 kadro tahsis edildi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda projeyi yürüten DHMİ bünyesindeki KÖİ Daire Başkanlığı, havacılık alanındaki kamu-özel iş birliği projelerini hayata geçirmekle görevli olacak.