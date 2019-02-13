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DHMİ Genel Müdürü Ocak emekli oldu

- Funda Ocak: - "DHMİ'nin küresel bir marka haline gelmesini sağlayan büyük projelerin hayata geçirilmesi için arkadaşlarımızla gösterdiğimiz çaba ve elde ettiğimiz başarılar benim için en büyük ödül ve ömür boyu tükenmeyecek bir iftihar vesilesidir" - Ocak'ın emekliye ayrılmasıyla boşalan DHMİ Genel Müdürlüğüne, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş vekalet edecek

DHMİ Genel Müdürü Ocak emekli oldu
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ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, emekliye ayrıldı.

Ocak, DHMİ Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen personelle vedalaşma töreninde yaptığı konuşmada, her kademesinde uzun yıllar çalıştığı ve 3 Ekim 2016'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atandığı görevinden emekli olduğunu söyledi.

DHMİ'nin küresel marka haline gelmesini sağlayan büyük projelerin hayata geçirilmesinde çalışma arkadaşlarıyla gösterdikleri çaba ve elde edilen başarıların kendisi için en büyük ödül ve ömür boyu tükenmeyecek bir iftihar vesilesi olduğunu belirten Ocak, şunları kaydetti:

"34 yıl görev yaptığım bu güzide kurumda, bana destek olan çalışma arkadaşlarıma, her zaman büyük destek gördüğüm basın mensubu dostlarıma, bulunduğum görevlere beni layık gören makamlara minnettarım. Bu kurumda biriktirdiğim anılar, yaşamım boyunca en değerli varlığım olacaktır. Bu duygularla tüm arkadaşlarımı sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum."

Funda Ocak'ın emekliye ayrılması dolayısıyla boşalan DHMİ Genel Müdürlüğüne, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş'in vekalet edeceği bildirildi.

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