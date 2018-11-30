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Dicle EDAŞ arıza sayısını yüzde 30 azalttı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, şirketin hizmet verdiği bölgede son 10 ayda 7 bin 124 kilometre alçak ve orta gerilim iletim hattında bakım yapıldığı, son 2 yılda elektrik kesintilere yol açan arıza sayısının...

Dicle EDAŞ arıza sayısını yüzde 30 azalttı
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, şirketin hizmet verdiği bölgede son 10 ayda 7 bin 124 kilometre alçak ve orta gerilim iletim hattında bakım yapıldığı, son 2 yılda elektrik kesintilere yol açan arıza sayısının yüzde 30 azaltıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yaz aylarında tarımsal sulama ve klima kullanımı, kış aylarında ise ısınma nedeniyle gerçekleşen aşırı elektrik tüketiminin şebekede tahribata yolaçtığı kaydedildi.

Dicle EDAŞ'ın, elektrik şebekesinde gerçekleşen tahribatın diğer tüketicileri olumsuz etkilememesi için bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen açıklamada, şirketin termal kameralar yardımıyla bölge genelinde arıza önleyici bakım onarım çalışması gerçekleştirdiği vurgulandı.

Dicle EDAŞ'ın yılın 12 ayında da bakım ve onarım çalışmalarını aksatmadan sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dicle EDAŞ, sadece son 10 ayda 7 bin 124 kilometre alçak ve orta gerilim iletim hattında bakım yaptı. Ocak ayından ekim sonuna kadar geçen 10 ay içerisinde ekiplerimiz 4 bin 191 kilometre orta ve 2 bin 933 kilometre de alçak gerilim hattı olmak üzere toplam 7 bin 124 kilometre hatta bakım çalışması yaptılar. Aynı süre içerisinde çoğunluğu mevsim geçişlerinde olmak üzere 3 bin 816 trafo postası bakımı ve 943 adet de dağıtım merkezi ve kesici ölçü kabini binasının bakımı gerçekleştirildi. Son 2 yılda elektrik kesintilere yol açan arıza sayısı yüzde 30 azaldı. Ayrıca olası arızalara meydan vermemek adına söz konusu dağıtım bölgesindeki illerde bulunan gelişmiş termal kameralar sayesinde bin 1 lokasyonda kontroller yapılarak arıza oluşturması muhtemel noktalara erken müdahale edilmiştir."

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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