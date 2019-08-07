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Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanımıyla mücadele ediyor

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesinin devam ettiği bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 70'in üzerinde olduğu Şırnak'ın...

Dicle EDAŞ kaçak elektrik kullanımıyla mücadele ediyor
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) kaçak elektrik kullanımıyla mücadelesinin devam ettiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 70'in üzerinde olduğu Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Dicle EDAŞ tarafından insansız hava araçları kullanılarak yapılan kontrollerde tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 100 kaçak trafo tespit edildiği belirtildi.

Dicle EDAŞ'ın, belirlenen kaçak trafoların toplanması için çalışma başlattığı ifade edilen açıklamada, dün yapılan çalışmalarda 50 ve 100 kilovatamper gücünde 2 trafoya el konulduğu ve uzun süredir borcunu ödemeyen 5 abone hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, dün çiftçi ve ailelerinin engellemeleri nedeniyle jandarma desteğiyle tamamlanabilen çalışmaların, bugün de devam ettiği ifade edildi.

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ)Kaçak ElektrikSilopişırnak
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