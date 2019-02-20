Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon mersin Efeler gastroweekend
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“
10 ayın zirvesini gördü
10 ayın zirvesini gördü
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Nestlé Türkiye’ye yeni CEO
Boyner'den Zarakol sitemi
Boyner'den Zarakol sitemi
İşte Dubai gerçeği
İşte Dubai gerçeği

Dicle EDAŞ yetkilileri muhtarlarla buluştu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel'in, şirketin sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 30 muhtarla buluştuğu bildirildi.

Dicle EDAŞ yetkilileri muhtarlarla buluştu
banner17

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla mevcut elektrik şebekesini her geçen gün daha da güçlendirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karagüzel de halkın temsilcisi olan muhtarların talep ve beklentilerini önemsediklerini ve muhtarlara Dicle EDAŞ'ın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.

Şirketin gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra kaçak elektrik kullanımıyla ilgili çalışmalarına da dikkati çeken Karagüzel, şunları kaydetti:

"Özelleştirme sürecinde yatırımlarımızı il ve ilçe merkezlerinde yoğunlaştırdık. Ancak 2-3 yıldır kırsaldaki enerji nakil hatları ve şebekelerini de yatırım programına dahil etmeye başladık. En büyük sorunumuz kaçak elektrik kullanımı. Bu bizim veya sizin tek başına mücadelesiyle ortadan kaldırabileceği bir sorun değil.
Muhtarıyla, mülki idaresiyle, topyekun mücadele etmemiz lazım. Biz kamu hizmeti sunuyoruz ancak vatandaşın en çok şikayet ettiği elektrik birim fiyatı gibi konulara biz de müdahale edemiyoruz. Çünkü biz burada belirleyici değil, uygulayıcıyız.’’

Şebeke kapasitesi nedeniyle programlı elektrik kesintilerinin 3 yıldan uzun bir süredir yaşanmadığına dikkati çeken Karagüzel, kırsaldaki yerleşim birimlerine ihtiyacın çok üzerinde güce sahip trafoların yerleştirildiğini ancak aşırı tüketim ve kaçak kullanım nedeniyle özellikle kış aylarında sıkıntıların yaşanabildiğini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) Genel Müdürü Murat KaragüzelDicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5