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Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle mücadelesi devam ediyor

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda kaçak elektrik kullanımını önleme özelliğiyle...

Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle mücadelesi devam ediyor
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ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda kaçak elektrik kullanımını önleme özelliğiyle bilinen 37 adet "Alçak Gerilim Otomasyon Panosu"nu (ASOP) tahrip eden 3 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Dicle EDAŞ'ın kaçak elektrikle mücadele kapsamında ilçede kurduğu 37 adet ASOP’un Akpınar ve Fırat mahallelerinde yakılarak veya kırılarak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Kaçak kullanım önlenmedikçe kesintisiz ve kaliteli enerji arzı mümkün olmayacağı belirtilen açıklamada, "Geliştirdiğimiz 3K (Kayıpsız, Kesintisi, Kaliteli) Enerji Projesi sadece Bismil değil tüm bölgede uygulamaya koyuyoruz. Burada Kaymakamlık, Adliye ve Emniyet birimlerinin enerji yatırımlarına saldıranlara karşı gösterdikleri kararlı davranış, kesintisiz enerji alma beklentisinde olan ilçe halkı gibi şirketimizi de sevindirmiştir. İlçe halkı adına kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullandı.

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

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