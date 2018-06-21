Dicle EDAŞ'tan aydınlatmaya 40 milyon lira yatırım

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, şirketin sorumluluk bölgesinde bu yıl 40 milyon 270 bin liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, bölgede kırsal kesimdeki elektrik şebekelerin yenilenerek, bu kapsamda güvenli ve kesintisiz enerji sağlayabilmek için elektrik kablolarının yeraltına alındığı belirtildi.

Dicle EDAŞ'ın geçen 5 yılda sorumluluk bölgesindeki 6 ilde 1 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptığı vurgulanan açıklamada, bu rakamın söz konusu dönem için 400 milyon lira artırılarak yıl sonuna kadar 1 milyar 600 milyon liraya ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde yapılacak 400 milyon liralık ek yatırımdan Şanlıurfa’ya 95, Diyarbakır’a 75 ve Mardin’e 70 milyon lira ayrıldığını aktardı.

Ayrıca Batman, Siirt ve Şırnak’ta ise bu yıl sonuna kadar 160 milyon liralık yatırım planlandığı bilgisini veren Karagüzel, "Böylece özelleştirme sonrasındaki yatırımlarımızın miktarı 1 milyar 600 milyon liraya ulaşacak. 2018’de 6 ilde gerçekleştirilecek 400 milyon liralık yatırımın yüzde 10’undan fazlasını teşkil eden 40 milyon 270 bin liralık kısım, il, ilçe ve köylerdeki cadde ve sokak aydınlatmalarına ayrıldı. Daha aydınlık, daha modern ve halkın gece kendini güvende hissettiği yerleşim birimleri için aydınlatma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Şehir merkezlerimiz ve ilçelerimiz dışında sorumluluk bölgemizdeki yüzlerce köyde sokak ve meydan aydınlatma çalışması yaptık. Halktan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu da şirket olarak bizi memnun ediyor.’’ değerlendirmesinde bulundu.