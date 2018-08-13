Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji Bursa Trabzon bilim
TESK'ten tasarruf çağrısı
Tasarruf çağrısı
Rekolte yüz güldürdü
Rekolte yüz güldürdü
Çok anlamlı açıklama
Çok anlamlı açıklama
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz

Dicle EDAŞ’tan Cizre ve Silopi'ye 2018'de 10,8 milyon lira yatırım

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, 2018'de şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan Şırnak’ın en büyük ilçeleri Cizre’ye 4 milyon lira ve Silopi’ye ise 6 milyon 800 bin lira toplam 10 milyon 800 bin lira...

Dicle EDAŞ’tan Cizre ve Silopi'ye 2018'de 10,8 milyon lira yatırım

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, 2018'de şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan Şırnak’ın en büyük ilçeleri Cizre’ye 4 milyon lira ve Silopi’ye ise 6 milyon 800 bin lira toplam 10 milyon 800 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın özelleştirmeden bu yana Cizre’ye 19 milyon 500 bin lira, Silopi’ye ise 17 milyon 900 bin lira olmak üzere toplamda 37 milyon 400 bin liralık yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, altyapıyı güçlendirmek ve tüketicilerine kesintisiz enerji verebilmek için gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında şirketin, iki ilçede iletim hatlarını yer altına aldığı, yeni trafo ve dağıtım şebekesi kurduğu, şehir aydınlatmasını iyileştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, Cizre ve Silopi'de görüntü kirliliğine neden olan elektrik kablolarının yer altına alınmasıyla güç artışı sağlandığını ve enerji arzının daha güvenli hale geldiğini aktardı.

Enerji altyapısını iyileştirmeye ve yenilemeye dönük çalışmalarının 2018 yılı yatırım planı ve şirket hedefleri dahilinde devam ettiğini belirten Horoz, "Cizre’ye 4 milyon lirası 2018'de olmak üzere özelleştirme sürecinde yaptığımız yatırım miktarı 19,5 milyon lira gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Silopi'ye ise 6,8 milyon lirası bu sene olmak üzere özelleştirme sonrasında toplam 17,9 milyon liralık yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Horoz, Cizre ve Silopi'deki altyapı çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CizreDicle EDAŞ Şırnak İl Müdürü Murat HorozDicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ)Silopişırnak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5