Dicle EDAŞ’tan Cizre ve Silopi'ye 2018'de 10,8 milyon lira yatırım

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, 2018'de şirketin sorumluluk bölgesinde yer alan Şırnak’ın en büyük ilçeleri Cizre’ye 4 milyon lira ve Silopi’ye ise 6 milyon 800 bin lira toplam 10 milyon 800 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın özelleştirmeden bu yana Cizre’ye 19 milyon 500 bin lira, Silopi’ye ise 17 milyon 900 bin lira olmak üzere toplamda 37 milyon 400 bin liralık yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, altyapıyı güçlendirmek ve tüketicilerine kesintisiz enerji verebilmek için gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında şirketin, iki ilçede iletim hatlarını yer altına aldığı, yeni trafo ve dağıtım şebekesi kurduğu, şehir aydınlatmasını iyileştirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dicle EDAŞ Şırnak İl Müdürü Murat Horoz, Cizre ve Silopi'de görüntü kirliliğine neden olan elektrik kablolarının yer altına alınmasıyla güç artışı sağlandığını ve enerji arzının daha güvenli hale geldiğini aktardı.

Enerji altyapısını iyileştirmeye ve yenilemeye dönük çalışmalarının 2018 yılı yatırım planı ve şirket hedefleri dahilinde devam ettiğini belirten Horoz, "Cizre’ye 4 milyon lirası 2018'de olmak üzere özelleştirme sürecinde yaptığımız yatırım miktarı 19,5 milyon lira gibi ciddi bir rakama ulaşmıştır. Silopi'ye ise 6,8 milyon lirası bu sene olmak üzere özelleştirme sonrasında toplam 17,9 milyon liralık yatırım yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Horoz, Cizre ve Silopi'deki altyapı çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.



