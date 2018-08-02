Dicle EDAŞ'tan kaçak elektrik kullanımına karşı drone ile mücadele

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, tarımsal alandaki kayıt dışı trafoları belirlemek ve kaçak elektrik tüketimini önlemek için drone ile mücadele verilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, Dicle EDAŞ'ın sorumluluk bölgesinde tarımsal alandaki kayıt dışı trafoları belirlemek ve kaçak elektrik tüketimini önlemek amacıyla drone ile keşif ve takip dönemini başlattığı belirtildi.

Diyarbakır’da gerçekleştirilen ilk uygulamada bir köyde biri kayıt dışı olmak üzere 5 adet tarımsal sulama amaçlı kaçak trafo tespit edildiği kaydedilen açıklamada, uygulamanın kaçak elektrik tüketiminin yanı sıra sahadaki arızaların tespitinde de kullanılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, sahada drone ile yapacakları denetim ve kontrollerin artarak devam edeceğini ve bu yöntemle 5 kilometre çapındaki bir alanda 100 metre yükseklikten saptanabileceğini vurguladı.

Koordinatların da tespit edilmesiyle drone ile çekilen görüntülerin hukuki anlamda delil niteliği de taşıdığını aktaran Yaka, "Biz, hem kaçak elektrik kullanımını, hem de kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen vatandaşlarımızın mağduriyetini engellemek için çok çalışıyoruz. Drone kullanan uzman ekiplerimiz, bu konuda gerekli her türlü teknik eğitimi aldılar. Yasal mevzuatlar içerisinde gerekli izinleri de aldık. Gerek tarımsal sulamada, gerekse diğer alanlarda kayıt dışı kullanımını çok hızlı ve güvenli bir şekilde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlarımızın idari ve cezai yükümlülük altına girmemeleri için kayıt dışı elektrik kullanımından tamamen vazgeçmelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.