Dicle EDAŞ'tan kalite denetimi

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, üçüncü şahıs tesislerinde standart dışı elektrik malzemelerinin kullanılmaması için sıkı denetim başlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamda, Dicle EDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün'ün özel tesisleri yapan yüklenici firma temsilcileri ile Diyarbakır'da bir araya geldiği belirtildi.

Özel tesis olarak da bilinen üçüncü şahıs tesislerinde standart dışı elektrik malzemelerinin kullanılmaması için sıkı bir denetim başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bu konuda taviz verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüzün, çözüm ortağı olarak gördükleri tüm kesimlerden uygulama konusunda destek beklediklerini belirtti.

Geçici kabul aşaması ve sonraki süreçte tesislerde standart dışı malzeme kullanımının cezai yaptırıma tabi olduğunu aktaran Tüzün, kalitesiz ve standart dışı malzeme kullanımının elektrik kesintilerine yol açtığını ve bu durumun da vatandaşları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Tüzün, kullanılan malzemelerin kalite ve standartları konusunda Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği kriterlerin uygulanacağını kaydetti.