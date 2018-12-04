Dicle EDAŞ'tan Kayapınar'a 9 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Mayıs sonunda başlatılan 9 milyon liralık yatırımın tamamlandığı bildirildi.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, Metropol bölgesi ve Diclekent villalarını kapsayan söz konusu yatırımla bölgenin kurulu elektrik gücünün yüzde 43 oranında artırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 6 bin 700 abonenin yararlanacağı yatırımla bölgenin kurulu elektrik gücünün yüzde 43 oranında artırıldığını belirterek, "Bu yatırımla söz konusu bölgede 'Kayıpsız, Kesintisiz Kaliteli Enerji'yi hedefleyen 3K projesini de hayata geçirdik. Yatırım bölgesindeki 6 bin 700 abonemiz bundan böyle eskisinden çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi alabilecekler. Yatırım çalışmamız sırasında meskenden işyerine dönüşen Diclekent villaları da artan talebi karşılayacak modern bir şebeke yapısına kavuşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu bölgede yaklaşık 6 aydır devam eden yatırımın 9 milyon liraya mal olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dicle EDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından Mayıs ayı sonunda başlatılan Kayapınar ilçesi Diclekent 75 Yol altı Metropol bölgesi AG-OG yeraltı tesis ve ASOP/BİSOP montaj yapım işi tamamlandı. Bu bölgede bulunan havai hatların tamamı yeraltına alındı. Eski iletim hatları toplanırken, atıl durumda kalan elektrik direkleri ise söküldü. Yatırım bölgesinde 15 adet yeni beton köşk binası kurularak 26 bin 750 megavoltamper gücünde trafo tesis edildi. Yatırım kapsamında ayrıca 150 adet alçak gerilim sayaç otomasyon panosunun montajı yapıldı. 28 kilometre alçak ve 59 kilometre orta gerilim yeraltı kablosu döşenerek, 2 adet kesici ölçü kabini binasında çalışma yapıldı."

Dicle EDAŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

