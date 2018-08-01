Dicle Elektrik bölgesindeki armatürlerin bakımını tamamladı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak ile bağlı 49 ilçede bulunan tüm armatürlerin kontrol ve bakımlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 1 milyon 700 bin aboneye dağıtım hizmeti sunulduğu hatırlatılarak, görev bölgesindeki 313 bin armatürün 2 ay boyunca haftanın 7 günü kesintisiz çalışılarak bakımlarının tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, "Sorumluluk bölgemizde aydınlatma amacıyla kullanılan armatürler ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz yaptığımız kontroller sırasında tüm armatürler elden geçirilerek, değişik sebeplerle yanmadığı belirlenenlerin tamamı onarılmıştır. Hedefimiz, yanmayan tek bir armatürün dahi olmadığı aydınlık bir Dicle Elektrik Dağıtım bölgesi yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

Dicle Elektrik, bölgesindeki 6 il ve 49 ilçede toplam bir milyon 700 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.