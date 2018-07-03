Dicle Elektrik borçlu çiftçileri uyardı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından, tüm çağrılara rağmen tarımsal sulamada kullandığı elektrik borcunu ödemeyen çiftçileri yeniden uyararak, haksız rekabet ve alt yapıda sıkıntılara yol açan bu duruma göz yumulmayacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, elektrik borcunu ödemeyen ve kaçak elektrik kullanıma bağlı tüketimin, borcunu düzenli ödeyen aboneler açısından haksızlık oluşturduğu kaydedildi.

Tarımsal sulamada kullandıkları elektrik bedelini ödemeyen abonelerin bulunduğu belirtilen açıklamada, bölge çiftçisinin diğer dağıtım bölgelerinin aksine tarımsal sulamada daha uygun koşullarda elektrik enerjisi kullandığına da işaret edildi.

Açıklamada, şirketin bölge tarımına destek olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Dicle Elektrik olarak, borcunu düzenli ödeyen müşterilerimizin kesintisiz enerji taleplerini görmezden gelmemiz mümkün değil. Borcunu ödemeyen her kullanıcı sistem üzerinde ciddi bir haksızlık ve dengesizlik yaratıyor, bu da sürdürülebilir değil. Müşterilerimizin taleplerini dikkate alarak ilgili yönetmelikler gereğince, borcunu ödemeyenlerin elektriğinin kesileceğini duyurmak zorundayız. Daha önce defalarca yaptığımız çağrılar ve gerçekleştirdiğimiz bire bir ziyaretlere rağmen borcunu ödemek için hiçbir girişimde bulunmayan tarımsal sulama müşterilerimizin enerjisi kesilecektir. Borcu bulunanlara ait trafoların fiziki bağlantısı kesilecek ve hatları toplanacak, ayrıca borçların tahsili için icra takibi başlatılacaktır. Bu konuda şirketimiz son derece kararlıdır."

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle EDAŞ bölgesinde, Türkiye'de tarımsal sulamada kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 45'i tüketiliyor.

