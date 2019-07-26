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Dicle Elektrik çalışanına başarı plaketi verildi

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından 6 ilin tamamında kurulan müşteri memnuniyeti merkezlerinde görev yapan ve görev alanlarında fark yaratarak şirkete değer katan çalışanlara başarı plaketi verilmesi ve ödül...

Dicle Elektrik çalışanına başarı plaketi verildi
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) tarafından 6 ilin tamamında kurulan müşteri memnuniyeti merkezlerinde görev yapan ve görev alanlarında fark yaratarak şirkete değer katan çalışanlara başarı plaketi verilmesi ve ödül uygulaması başlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır’da düzenlenen törene Dicle Elektrik Genel Müdürlüğü ve İl Müdürlüğü yetkilileri ile çalışanlar katıldı.

Diyarbakır müşteri memnuniyeti merkezinin en başarılı çalışanı seçilen Murat Tekin’e başarı plaketini Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arvas, merkezlerde çalışanların karşılaştıkları zorlukları çok iyi bildiğini belirterek, "Özel sektör dünyasında müşteri her halükarda haklıdır, yeter ki kişilikle ilgili bir saldırıda bulunmasın. Bizim görevimiz mümkün olduğunca onlara yardımcı olmaktır. Bunu da gördüğüm kadarıyla çok başarılı bir şekilde de yapıyoruz. Şahsınızda burada görev yapan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrik Dağıtım AŞMurat TekinMüşteri Ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas
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