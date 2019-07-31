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Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde arıza sayıları düşüyor

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) hizmet bölgesinde yılın ilk yarısında arıza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre Şanlıurfa'da yüzde 21, Batman'da yüzde 19 azaldı.Şirketten yapılan açıklamada,...

Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde arıza sayıları düşüyor
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ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (Dicle EDAŞ) hizmet bölgesinde yılın ilk yarısında arıza sayısı geçen yılın aynı dönemine göre Şanlıurfa'da yüzde 21, Batman'da yüzde 19 azaldı.

Şirketten yapılan açıklamada, dağıtım bölgesindeki illerde özelleştirmenin ardından gerçekleştirilen yatırımlarla şebekenin önemli oranda yer altına alınması ve sürdürülen periyodik bakım çalışmaları sayesinde arıza sayılarının düştüğü belirtildi.

Şirketin özelleşme süresinde yaklaşık 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiği ifade edildiği açıklamada, Dicle Elektrik’in hizmet verdiği 6 ilden Şanlıurfa'daki arıza sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, Batman'da ise yüzde 19 düşüş yaşandığı aktarıldı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde 558 kilometresi orta, 560 kilometresi ise alçak gerilim olmak üzere Şanlıurfa'da bin 118 kilometrelik iletim hattında bakım yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakım çalışmalarının sürdüğü kentte trafolar da elden geçirilirken aşırı yüklenme ve sıcak etkisi ile deforme olan enerji nakil hatları yenileniyor. İl Müdürlüğü ekipleri, aynı sürede Şanlıurfa’da 500 yeni aydınlatma armatürünün de montajını gerçekleştirdiler. Arıza sayısının azalmasındaki diğer etken ise yaklaşık 2 yıldır termal kameralarla sürdürülen arıza önleyici bakım onarım çalışmaları. Sadece Şanlıurfa’da 2019'un ilk 6 ayında 114 kez termal kamera çalışması gerçekleştirilerek, olası arızalar önceden tespit edildi ve gerçekleşmeden gerekli tedbirler alındı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar da şehirde yılın ilk 6 ayında 230 kilometresi orta ve 272 kilometresi ise alçak olmak üzere toplam 502 kilometre iletim hattında yenileme çalışması yaptıklarını belirterek, "Aynı sürede 287 trafo postası bakımı, 57 dağıtım merkezi ve kök bina bakımı yapılırken, 567 trafoda ise yük dengelemesi gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan 64 trafo ve 54 pano da bu süre içerisinde yenileri ile değiştirildi." ifadelerini kullandı.

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