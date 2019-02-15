Dicle Elektrik'ten 1,5 milyon liralık yatırım

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır Çınar ilçesindeki sulama abonelerine yönelik 3,5 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki sulama sezonu öncesinde yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak 13 kilometrelik yeni bir enerji hattı ihale edilecek ve enerji şebekesinin yer altına alınması için çalışma başlatılacak." ifadesini kullandı.

Karagüzel, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 70 muhtarla bir araya gelerek, onların talep ve beklentilerini dinlediğini kaydetti.

Dicle Elektrik'in Çınar'da sulama abonelerine yönelik 3,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini belirten Karagüzel, "Önümüzdeki sulama sezonu öncesinde yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olacak 13 kilometrelik yeni bir enerji hattı ihale edilecek ve enerji şebekesinin yer altına alınması için çalışma başlatılacak." ifadesini kullandı.

Karagüzel, kayıp ve kesintinin yaşanmadığı, kaliteli enerji için Çınar ilçesinin yıl sonuna kadar 3K (Kayıpsız, Kesintisiz, Kaliteli Enerji) projesine dahil edileceğini aktardı.