Dicle Elektrik'ten çalışanlarına ilk yardım eğitimi

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik, kendi bünyesinde verilen Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimlerinde başarılı olan 53 çalışanına "İlk Yardımcı" sertifikaları ve kimliklerini düzenlenen törenle verdi.



Dicle Elektrik Dağıtım'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimine bağlı olarak faaliyette bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından gözetlenip denetlenen İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde görevli sertifikalı 4 uzman tarafından şirkette çalışan 59 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından kursiyerler, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde sınava alındı. Sınav sonunda başarı gösteren 53 çalışan, "İlk Yardımcı" sertifikaları ve kimliklerini almaya hak kazandı.

"İlk Yardımcı" sertifikası ve kimliğinin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, İnsan Kaynakları Başkanı Emirhan Karayay, İl Müdürü Uğur Yaka, İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Deniz Erk ve bazı yöneticiler ile ilçe şefleri katıldı.





- "Eğitimler devam edecek"





Törende konuşan Genel Müdür Karagüzel, en tehlikeli iş kolunda faaliyet yürüttüklerini belirterek, olası iş kazalarında bilinçli olarak yapılacak ilk yardım müdahalesinin hayat kurtarabileceğini kaydetti.

Karagüzel, ilk yardım sertifikası ve kimliğini almaya hak kazanan 53 çalışanı kutladı.

Bu arada, en tehlikeli iş kolunda faaliyet yürütmekte olan Dicle Elektrik, kendi eğitim merkezinde açacağı yeni kurslar ile diğer çalışanlarına da ilk yardım eğitimi vermeye devam edecek. Açılan bu kurslarla, Dicle Elektrik çalışanlarının en az yüzde 10’unun ilk yardım sertifikası ile ilk yardımcı kimliği alması hedefleniyor.



