Dicle Elektrik'ten engelliler günü etkinliği

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) yetkilileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Diyarbakır'da 73 engelli çalışanıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, etkinliğe telekonferansla katılan Dicle EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay'ın çalışanların engelliler gününü tebrik ettiği belirtildi.

Dicle EDAŞ Genel Müdür Murat Karagüzel ise engelsiz bir çalışma ortamı yaratmak için çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini belirterek, "Bize düşen, engellilerimize çalışma ortamında, sosyal ve günlük hayatta engelsiz bir ortam yaratmaktır. Sizlerin engelsiz bir ortamda çalışmanızı sağlamak, engelsiz bir ortamda sizlerle birlikte olabilmek önemli. Sizdeki inanç ve sorumluluk duygusunun normal insanlardan çok daha fazla olduğunu biliyorum," değerlendirmesinde bulundu.

Engelliler Günü, Dicle EDAŞ’ın sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Açıklamada, şirket tarafından Dünya Engelliler Günü kapsamında tüm illerdeki engelli çalışanlara hediye çeki dağıtıldığı ve idari izin verildiği kaydedildi.



