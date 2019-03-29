Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

Dicle Elektrik'ten hasta müşteriye evinde abonelik hizmeti

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) hasta ve bakıma muhtaç müşterilerinin abonelik işlemlerini evlerinde yapıyor.Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde 1 milyon 870 bin müşteriye...

Dicle Elektrik'ten hasta müşteriye evinde abonelik hizmeti
banner17

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) hasta ve bakıma muhtaç müşterilerinin abonelik işlemlerini evlerinde yapıyor.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamada, şirketin, sorumluluk bölgesindeki 6 ilde 1 milyon 870 bin müşteriye kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Şirketin hasta ve bakıma muhtaç abonelere evde hizmet verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmanın son örneği Şırnak'ta gerçekleştirildi. Kentin Yeşilyurt Mahallesinde yaşayan 88 yaşındaki Abdurrahman İnal elektrik aboneliği için Dicle Elektrik'e başvurdu. Ancak hem solunum cihazına bağlı olan, hem de kalp hastalığı bulunan İnal, şirkete gidemeyince kendi yerine abonelik işlemlerini yapmaları için çocuklarını gönderdi. Abonenin kendisi olmadığı için işlemlerin yapılamayacağını bildiren Dicle Elektrik görevlileri, başvuru sahibinin yaşlı ve hasta olduğunu öğrenince harekete geçtiler. Abdurrahman İnal’ın evine giden ekip abonelik işlemlerini yaptı."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dicle ElektrikHasta Müşteriye Evinde AbonelikMüşteri Memnuniyeti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5