Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Dijital Anadolu Projesi başlıyor

1 Mart'ta Antalya'da başlatılacak projeyle 5 ayrı ilde ilin öne çıkmış sektörleriyle ilgili seminerler düzenlenecek, yaşanan teknolojik değişim ve atılması gereken adımlar tartışılacak

Dijital Anadolu Projesi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşüme entegre olabilmesini sağlamak ve dijitalleşmesi sürecine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle Dijital Anadolu Projesi'ni başlattı.
TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmada KOBİ odaklı politikaların uygulanmasıyla ilgili faaliyetler yürüten konfederasyon, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle başlattıkları Dijital Anadolu Projesi'yle, sanayinin ve üretimin dijitalleşmesi sürecinde üreticilere destek olmayı hedefliyor.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dijital Anadolu etkinlikleri, konusunda uzman dijital liderlerin de KOBİ’lerle bir araya gelmesini sağlayacak.
Ayrıca Türkiye’nin dijitalleşme süreciyle ilgili bir yol haritası oluşturmak üzere, bir durum tespiti niteliğindeki Dijital Anadolu Raporu’nun da proje kapsamında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

- Her ilde üretimde lider sektörlere odaklanılacak

Dijital dönüşümün öncülerini Anadolu’da KOBİ'lerle buluşturacak olan proje, tarım, otomotiv ve tekstil sektörleriyle seçilen alt sektörlerine odaklanacak.
Anadolu üreticisinin, teknolojik değişimin hızına ayak uydurabilmesi ve dijital dönüşümü sağlayabilmelerine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan proje, Antalya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Adana'da yapılacak etkinliklerle gerçekleştirilecek.
Her il için üretimde hakim olunan lider sektörlerden birine odaklanacak olan Dijital Anadolu etkinliklerinde, aynı zamanda o ilde incelenecek sektöre ilişkin saha çalışmaları da gerçekleştirilecek.
TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek’in koordinatörlüğünde Boğaziçi Counseling for Business (BCB) tarafından sahada yürütülen çalışmalarla, il ve ilgili sektörün dijitalleşme süreci ölçümlenecek ve değerlendirmesi yapılacak.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dijital Anadolu ProjesiTÜRKONFED
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5