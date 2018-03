Dijital Anadolu Projesi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşüme entegre olabilmesini sağlamak ve dijitalleşmesi sürecine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle Dijital Anadolu Projesi'ni başlattı.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmada KOBİ odaklı politikaların uygulanmasıyla ilgili faaliyetler yürüten konfederasyon, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle başlattıkları Dijital Anadolu Projesi'yle, sanayinin ve üretimin dijitalleşmesi sürecinde üreticilere destek olmayı hedefliyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dijital Anadolu etkinlikleri, konusunda uzman dijital liderlerin de KOBİ’lerle bir araya gelmesini sağlayacak.

Ayrıca Türkiye’nin dijitalleşme süreciyle ilgili bir yol haritası oluşturmak üzere, bir durum tespiti niteliğindeki Dijital Anadolu Raporu’nun da proje kapsamında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.



- Her ilde üretimde lider sektörlere odaklanılacak



Dijital dönüşümün öncülerini Anadolu’da KOBİ'lerle buluşturacak olan proje, tarım, otomotiv ve tekstil sektörleriyle seçilen alt sektörlerine odaklanacak.

Anadolu üreticisinin, teknolojik değişimin hızına ayak uydurabilmesi ve dijital dönüşümü sağlayabilmelerine katkıda bulunabilmeyi amaçlayan proje, Antalya, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Adana'da yapılacak etkinliklerle gerçekleştirilecek.

Her il için üretimde hakim olunan lider sektörlerden birine odaklanacak olan Dijital Anadolu etkinliklerinde, aynı zamanda o ilde incelenecek sektöre ilişkin saha çalışmaları da gerçekleştirilecek.

TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek’in koordinatörlüğünde Boğaziçi Counseling for Business (BCB) tarafından sahada yürütülen çalışmalarla, il ve ilgili sektörün dijitalleşme süreci ölçümlenecek ve değerlendirmesi yapılacak.