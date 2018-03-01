Dijital Anadolu Projesi Toplantısı

ANTALYA (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, KOBİ'lerin sadece yüzde 4'ünün yüksek teknolojili üretim gerçekleştirdiğini belirterek, "Farklı iş yapma modellerini ve farklı üretim modellerini harekete geçirmenin zamanı geldi." dedi.

Anadolu'da üretim yapan sektörlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek amacıyla TÜRKONFED ile İş Bankası tarafından başlatılan Dijital Anadolu Projesi'nin ilk toplantısı Antalya'da gerçekleştirildi.

Kadooğlu, Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, Anadolu'da üretime odaklanmış sektörlerin, günümüzde büyük bir hızla yaşanan dijitalleşme sürecine entegre olabilmelerini sağlamak amacıyla Dijital Anadolu Projesi'nin başlatıldığını söyledi.

KOBİ'lerin ileride ayakta kalabilmeleri için dijitalleşme konusunun can simidi kadar önemli olduğuna değinen Kadooğlu, "İçinden geçtiğimiz sanayi devrimi baş döndüren teknolojik gelişmelerle dünyayı yeniden şekillendiriyor. Yapay zeka, nesnelerin interneti, ekonomik dönüşüm gibi alanlarda yol haritasını tespit etmek için dijital liderlerle KOBİ'leri buluşturuyoruz." diye konuştu.

İzmir, Kocaeli, Bursa ve Adana'da da toplantılar yapılacağını anlatan Kadooğlu, sanayi tesislerinin yüksek katma değerli dijital ekonomiye kavuşması için KOBİ'lerin yetkinliklerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kadooğlu, şöyle konuştu:

"KOBİ'ler değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasındaki dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması, yeni iş alanları yaratılmasında olumlu özellikleriyle ülkelerin ve ekonomilerin temel taşlarıdır. Ülkemizde işletmelerin yüzde 96'sını oluşturan KOBİ'ler toplam istihdamın yüzde 78'ini, katma değerin yüzde 55'ini, satışların yüzde 65,5'ini, yatırımların yüzde 50'sini, ihracatın yüzde 60,1'ini, kredilerin yüzde 24'ünü gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarının yüzde 17'si KOBİ'ler tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak KOBİ'lerimizin sadece yüzde 4'ü yüksek teknolojili üretim gerçekleştirmektedir. Farklı iş yapma modellerini ve farklı üretim modellerini harekete geçirmenin zamanı geldi"

- İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şimşek

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek de dijitalleşmenin herkes için hız, kolaylık ve ergonomi anlamına geldiğini, tüketicinin her zaman kolay ve hızlı olanı tercih ettiğini, böyle bir dünyada KOBİ'lerin gelişmelere kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Teknolojik yeniliklerle farkındalık yaratan şirketlerin bir adım öne çıktığı dönemde, teknolojik trendleri iyi takip edemeyen şirketlerin uzun süre ayakta kalamayacaklarını dile getiren Şimşek, banka olarak dijitalleşmede çağın gereklerine uygun hareket ettiklerini anlattı.

Elektronik telefon bankacılığı, internet, mobil internet gibi pek çok ilke imza atarak Türkiye'nin bankacılık alanındaki dijital gelişiminin öncülerinden olduklarını belirten Şimşek, "Yapay zeka tüm örneklerde olduğu gibi bankacılıkta da iş yapış şekillerini değiştiriyor. İş Bankası olarak biz de dijital bankacılık alanındaki yenilikçilik hizmetlerini yapay zeka teknolojileriyle geliştirmeye yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Yapay zekayı kullanarak müşterilerimiz ihtiyaçlarını öngörüyoruz ve önerilerimizi müşterilerimize sunuyoruz." dedi.

BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu da tarım sektörünün dijitalleşmede fırsatlar barındırdığını dile getirdi. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan örnekler veren Eroğlu, "Yeni Zelanda, uydu teknolojisi ile hayvanlarını besin değeri yüksek yeşil alanlara yönlendirerek verimliliğini artırıp, en yakın rakibini ihracatta geçerek ilk sıraya yerleşti. Antalya neden turizm ve tarım gibi iki güçlü sektöründe dijitalleşmeyle kendine en uygun modeli yaratıp bu sıçramayı gerçekleştirmesin? Doğal kaynaklarının sunduğu nimetlerden oluşmuş endüstrisinin yaratacağı katma değerden neden yararlanamasın? Tarım, özellikle de seracılık, dijitalleşme ve teknoloji geliştirmeye daha çok ihtiyacı olan ve daha çok fırsatlar barındıran bir alan." diye konuştu.