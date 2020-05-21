Dijital bankacılıkta öncü olmayı hedefliyor

Albaraka Türk, “geleceğin dijital bankacılık ürünlerini birlikte inşaa edelim” sloganıyla 2019 yılında başlattığı API bankacılığı programıyla, bugün altı ana kategoride 30’dan fazla API ile; kurumsal firmalara, start up’lara ve finansal teknoloji girişimlerine hizmet sağlayarak, Türkiye’de açık bankacılığın öncüsü olmaya devam ediyor.

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Albaraka Türk, “geleceğin dijital bankacılık ürünlerini birlikte inşaa edelim” sloganıyla 2019 yılında başlattığı API bankacılığı programıyla, bugün altı ana kategoride 30’dan fazla API ile; kurumsal firmalara, start up’lara ve finansal teknoloji girişimlerine hizmet sağlayarak, Türkiye’de açık bankacılığın öncüsü olmaya devam ediyor.

Albaraka Türk, 2019 yılında başlattığı API bankacılığı programıyla, Türkiye’de açık bankacılık alanında öncü olma vizyonunu başarıyla sürdürüyor. Toplam 6 ana kategoride 30’dan fazla API ile kurumsal firmalara, start up’lara ve finansal teknoloji girişimlerine hizmet sağlayan Albaraka Türk, değişen, dönüşen ve gelişen finansal dünyadaki yepyeni iş modellerine, teknolojilere ve girişimcilere Albaraka API platformunun kapısını ardına kadar açarak, hayatı kolaylaştıran finansal ürün ve hizmetleri birlikte geliştirme imkânı sağlıyor.

“Hesaplar”, “Para Transferleri”, “Finansman Bilgileri”, “Kredi Kartları”, “Yatırım Ürünleri” ve “Bilgi Servisleri” olmak üzere 6 ana kategoride, ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak adına API porftöyünü genişleten ve mevcut API’lerinin de ihtiyaca ve günün şartlarına göre geliştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdüren Albaraka Türk, Avrupa’daki dijital bankacılık hizmeti INSHA’yla Avrupa’da kazandığı tecrübesinden de yararlanarak Türkiye’de açık bankacılık alanında yeni iş modelleri üretmeye devam edecek.

Garaj girişimcilerine API’ler ücretsiz

Albaraka API platformu sayesinde kurumsal firmalar, start up’lar ve fintechler bankayla iletişime geçme ihtiyacı duymadan Albaraka Türk API’lerini test edebiliyor. Yeni firmalarla iş birliğini genişletmek adına çalışmalarını sürdüren Albaraka, ‘Garaj’ girişimcilerine tüm API’leri ücretsiz sunarken, diğer girişimcilere de özel tekliflerle destek vermeye devam ediyor.

Başarılı entegrasyonlar sonuç vermeye başladı

Öte yandan Albaraka API Platformu üzerinden yürütülen çalışmalar, birer birer başarılı sonuçlar vermeye başladı. Banka ilk entegrasyonu Türk Elektronik Para AŞ ile gerçekleştirdi. Albaraka API’leri ile bakiye yönetimi ve e-para hesabına para yükleme gibi optimum çözümlerin henüz oluşturulmamış olduğu alanlarda desek vermeye başladı. Her e-para müşterisi arka panda kendilerine tahsis edilen sanal IBAN’lar ile artık e-para hesaplarını daha kolay yönetebilecek.

Bir diğer çalışma da Vomsis Akıllı Banka Asistanı ile gerçekleştiren entegrasyon oldu. Vomsis platformu üzerinden Albaraka hesaplarına erişmek isteyen KOBİ’ler ve diğer tüzel kişiler artık bankaya gitmek, form doldurmak, imzalamak ve ilgili adreslere gidip tanımlama yapmak gibi rutin işlerden kurtuldu. API engerasyonu ile firmalar internet şubesinden kendi hesaplarına bağlanıyormuşçasına basit bir süreç ile hesap bilgilerine erişerek tüm bankalardaki hesap bilgilerini Vomsis platformu üzerinden takip edebiliyor.

“Yabancı firmalarla geniş ölçekli projeler için çalışıyoruz”

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka API platformu ile güçlü iş birlikleri kurmak ve yeni iş modelleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için API ekosistemini geliştirme ve genişletme yolunda hızla ilerlediklerini vurguladı. Utku, “Geleceğin dijital bankacılık ürünlerini birlikte inşa edelim sloganıyla başlattığımız Albaraka API Programı ile Türkiye’de Açık Bankacılığın öncüsü olmaya devam ediyoruz. Bugün birçok alanda kullanılan API’lerin her geçen gün kullanım alanı genişliyor. Bu noktada yurtdışından da bazı yabancı firmalarla dijital bankacılıkta Albaraka API’lerinin kullanılması konusunda geniş ölçekli çeşitli projeleri hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.