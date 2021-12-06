Dijital dolandırıcılığa dikkat

Gelişen teknoloji karşısında dijital dünyaya uyum sağlamaya çalışan 7’den 70’e herkes, dolandırıcıların hedefi oluyor. Dolandırıcıların daha çok sahte Google reklamlarına tıklama, ‘Google veya Facebook’tan arıyoruz’ şeklinde yapılan aramalar, sahte banka reklamları, ‘Çekilişi Kazandınız’ reklamları gibi faaliyetleri tercih ettiğini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Statista verilerine göre dijital reklam pazarının yüzde 10'u dolandırıcılık vakaları için kullanılıyor. Dolandırıcılar, kandıracakları kişilerin yaş grubunu hedefleyerek sahte reklamlar gösteriyor. Kullanıcılar bu tarz dolandırıcılık olaylarına karşı temkinli olmalı, dijital platformlardan en yakınlarına dahi olsa özellikle TC Kimlik numarası, telefon numarası, banka ve kredi kartı bilgilerini paylaşmamalı. Kişiler kadar şirketler de dijital dolandırıcıların hedefinde. Şirketler daha güvenli mecraları tercih ederek dolandırıcılık vakalarını engelleyebilirler” dedi.

Her yaşa hitap eden dijital platformlarının artmasıyla birlikte direkt hedef kitlenin baz alındığı reklamlar, kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılıyor. Dijital dolandırıcılar daha çok, sahte Google reklamlarına tıklama, ‘Google veya Facebook’tan arıyoruz’ şeklinde yapılan aramalar, sahte banka reklamları, ‘Çekilişi Kazandınız’ reklamları ile dolandırıyor.

Dijital platformlarda daha çok kişilerin sosyal medya reklamları üzerinden dolandırıldığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Burada kişilerin reklamlara tıklayarak TC kimlik numarası, kart ve kredi kartı bilgileri girilmesi isteniyor. Bu bilgiler daha sonra kötü niyetli kişiler tarafından kullanılıyor. Ayrıca tablet veya telefon kazandınız gibi içerikli reklamlar da dolandırıcılar tarafından sıklıkla kullanılan yöntemlerden. Kişilere kazandığınız ürünü göndereceğiz diyerek kişisel bilgileri alınıyor. Özellikle 60 yaş üzeri kesimin inanacağı şekilde dikkat çekici videolar hazırlanıyor. Bu tarz içeriklere asla itibar edilmemeli, dijital platformlardan veya telefondan TC kimlik numarası, banka ve kredi kartı bilgileri paylaşılmamalıdır ”dedi.

“Sahte Tıklamalar Maliyet Kaybına Yol Açıyor”

Dijital dolandırıcıların şirketleri de hedef aldığını belirten Dijital Pazarlama Okulu Yasin Kaplan, “ Google veya Facebook’tan arıyorum diyerek yardımcı olmak istediklerini söyleyip şirketlerin reklam panellerine erişim istiyorlar. Reklam panellerini ve kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırma yoluna gidiyorlar. Ayrıca reklamlara tıklama sahtekârlığı gibi bir durum söz konusu. Dijital pazarlama aynı zamanda sahte tıklamalarla da savaşıyor. Dolandırıcılar, sahte hesaplar aracılığıyla gerçek bir kullanıcıymış gibi maliyet oluşturup şirketlerin bütçelerini harcamaya yöneliyorlar. Şirketler önlem olarak programatik reklam platformlarını ve yayıncı ağlarının güvenli olduğu mecralarla çalışmalı. Daha nitelikli güvenli yayınlarla çalıştıklarında sahte tıklamanın önüne geçilebiliyor” dedi.