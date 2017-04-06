'Dijital dönüşüm firmaların merkezi stratejisi olmalı'

BURS (AA) - ABD merkezli uluslararası ağ teknolojileri firması Cisco'nun Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, dijital dönüşümün artık firmaların merkezi stratejisi olması gerektiğini belirterek, bu dönüşüme adapte olan firmalara siber güvenliğe büyük önem vermelerini ve bu konuda strateji oluşturmalarını önerdi.

Kıvılcım, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetin çok hızlı yayıldığını, 2020'de internete talebin üç kat artmasını beklediklerini söyledi.

Artık herkesin teknolojiden bir şekilde faydalandığını anlatan Kıvılcım, dijital dönüşümün insanların ve firmaların hayatına çok büyük kolaylıklar getireceğini aktardı.

"Bankaya gitmez olduk"

Kıvılcım, sektörlerin teknolojiyi çok aktif bir şekilde kullanmaya başladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bankacılık sektörünü dijital dönüşüm anlamında çok ileride görüyoruz. Bankacılık işlemlerinde göz taramasından, parmak izi okumasından, mobil uygulamalarının zenginleşmesinden bankaya gitmez olduk. Bu anlamda çok ilerideyiz. Fakat diğer sektörlerin de bu ivmeyi yakalaması lazım. Gidilecek çok yol var. Bütün firmalar dijital dönüşümü artık yönetim kurullarında konuşuyor, bunun stratejilerini yönetim kurullarında oluşturuyor. Bu konu teknik müdürlerin veya direktörlerin işi değil sadece. Dijital dönüşüm artık bir firmanın merkezi stratejisinde olmalı."

"50 milyar cihaz internete bağlanacak"

Kıvılcım, dijital dönüşümde sensörler de hesaba katıldığında 2020'de yaklaşık 50 milyar cihazın internete bağlanacağına dikkati çekerek, bu kadar fazla cihazın bağlanması durumunda siber güvenliğin önemli bir noktaya geleceğini söyledi.

"Hacker, kod için 50 bin dolar talep ediyor"

Siber saldırılar konusunda genelde firmalar ve yöneticilerin "Benim başıma gelmez" diye düşündüğünü vurgulayan Kıvılcım, şunları kaydetti:

"Fakat başına geldiği zaman da bunun bedeli çok ağır oluyor. Dijitalleşmeyle beraber güvenliğe de önem verirlerse bu onlar için çok değerli olur. Firmaların siber güvenliği araştırmalarını ve bu konuya önem vermelerini tavsiye ediyoruz. Hackerlar, güvenliğini tam sağlayamamış firmanın sistemine girip onu kilitleyebiliyor. O sistem ancak hackerin verdiği kod sayesinde açılabiliyor. Hacker, o kod için firmadan 5-10 bin dolar hatta 50 bin dolara varan para talep ediyor. Firma da mecburen bu parayı ödemek zorunda kalıyor. Bu sene buna benzer birçok olay yaşandı ve firmalar hackerlere para ödemek zorunda kaldı. Dijital dönüşüme adapte olan şirketler, siber güvenlik konusunda bir strateji oluştursunlar."