Dijital Dönüşüm Merkezi'nde KOBİ'lere özel çözümler geliştirilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da açılan Dijital Dönüşüm Merkezi ile 3 milyon lira bütçeyle 120 KOBİ'nin teknoloji yolculuğuna çıkarılması hedefleniyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2018 Yenilikçi ve Yaratıcı istanbul Mali Destek Programı kapsamında “Dijital Dönüşüm Merkezi” (DDM) projesini hayata geçirdi.

İstanbul Valiliği ve Tüm Girişimci İş Mentorları Derneği’nin (TÜGİM) ortaklığında, Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğunda, Boğaziçi Üniversitesi ve Endeavor Türkiye'nin iştirakçiliği ile hayata geçirilen "KOBİ’ler Gelecekle Buluşuyor: Dijital Dönüşüm Merkezi" projesi ile 120 KOBİ, teknoloji yolculuğuna çıkması hedefleniyor.

Yaklaşık 3 milyon liralık bir bütçe ile KOBİ'lerin teknoloji yolculuğuna rehberlik edecek DDM'nin tanıtım toplantısı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ve İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin’in katılımıyla gerçekleştirildi.





- "Türkiye’nin geleceği adına çok önemli"





İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, toplantının açılışındaki konuşmasında, yaşanan dijitalleşme yarışında henüz ülkelerin rekabetin nereye varacağını kestiremediğini belirterek, yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde, küresel rekabetçilikte rakiplerinin bir adım önüne geçenlerin, yarının söz sahibi olacağını vurguladı.

Ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerin, Türkiye’nin geleceği adına insan kaynağından üretim araçlarına, pek çok alanda desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Özyiğit, "Dijital dönüşüm her anlamda desteklenmesi gereken önemli bir süreçtir. Dijital dönüşümü, ülkemizin geleceği için çok önemsiyoruz çünkü bu projenin, sadece KOBİ’lerin değil, Türkiye’nin geleceği adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Umarız proje başarılı olur ve Türkiye, hak ettiği yerde olur." diye konuştu.





- "İstanbul ve Türkiye’nin yenilik iklimine katma değer yaratacağız"





TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için ekonominin rekabetçilik gücünü artırmanın şart olduğunu belirterek, sektörlerin, işletmelerin ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ’lerin rekabetçilik gücünü geliştirmeye odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Artık üretim ve sanayinin dijitalleşme çerçevesinde şekillendiğini dile getiren Turan, "Bu nedenle, teknolojiyi tüketen değil, hayal eden, araştıran, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmalıyız. Yüksek teknolojili üretim yaparak, yüksek katma değer yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü artırmak için dijitalleşme, aradığımız kaldıraçtır. Sanayimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirip, KOBİ’lerimizin kapasitelerini artırıp, yüksek teknolojiyle yüksek katma değerli üretimi yakalayıp, ekonomik refahı artırabiliriz.

Teknolojik altyapı yatırımlarının faydaya dönüşebilmesi ancak KOBİ’lerin dijital dönüşümü, kurumsal yapılarının bir parçası haline getirmesiyle mümkün görünüyor. Bu amacı gerçekleştirmek için KOBİ’lerimizin dijitalleşme yolculuğuna destek olacak Dijital Dönüşüm Merkezi, başarılı örneklerin ortaya çıkmasını sağlayacak, sürdürülebilir mekansal bir platform imkanı da sunuyor. Merkez ile dijitalleşme becerilerinde yetkinlik kazanacak KOBİ’lerimizin, çarpan etkisi yaratarak, İstanbul’un yenilik iklimine katma değer yaratmasını da hedefliyoruz. Bu proje ile finansmana erişimden pazara açılmaya kadar KOBİ’lerimizin yenilik üretme motivasyonlarını artıracağız." şeklinde konuştu.





- "KOBİ’lerimize dijitalleşme süreçlerine en uygun tedaviyi sunacağız"





Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise Türkiye ekonomisinin gelişmesinde KOBİ’lerin çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğunda bu proje ile teşhisi koyacaklarını ve en uygun tedaviyi sunacaklarını söyledi.

Şimşek, "Dijitalleşme süreçlerinde çok değerli mentorlarımız KOBİ’lerimizin yanında olacak ve kendilerine hem deneyimlerini aktaracak hem de yol gösterecekler. Projenin değerli KOBİ’lerimiz ve ülkemiz için faydalı olmasını umuyorum." dedi.





- "KOBİ’lerimize dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz"





İSTKA Genel Sekreter Vekili Fatih Pişkin, projeyle KOBİ’lere dijital çağın gerektirdiği vizyon ve yetkinlikleri kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, İstanbul’un ekonomik gücünün korunmasında KOBİ’lerin önemli bir işlev üstlendiğine vurgu yaptı.

KOBİ'lerin dönüşmesi gerektiğini belirten Pişkin, şunları kaydetti:

"İstanbul ekonomisinin mevcut yapısının ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer üreten, nitelikli iş gücü istihdam eden, bilgi yoğun bir üretim yapısına dönüştürülmesi için KOBİ’lerimizin mevcut yapılarını da çağın gerçeklerine uygun olarak dönüştürmek mecburiyetindeyiz. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bu yana 10 destek programında doğrudan KOBİ’lere yönelik toplam 114 projeye destek vermiş bulunuyoruz. Güdümlü projelerimiz ile de KOBİ’lerin test ve prototip üretme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Girişimcilik alanında verdiğimiz destekler de doğrudan KOBİ'lerimizi etkiliyor. Projemizi de KOBİ’lerimizin üretim, iç yönetim, pazarlama ve satış alanlarında dijital dönüşüm süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu projemizle, KOBİ’lerimize dijital çağın gerektirdiği vizyon ve yetkinliklerin kazandırılmasını hedefliyoruz.”





- KOBİ'ler ihtiyaçları doğrultusunda 30 tekno-KOBİ ile eşleştirilecek





Toplantıda verilen bilgiye göre, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü sağlayarak küresel rekabetçilik güçlerini artıracak proje ile İstanbul’un yenilikçi iklimine de değer yaratılacak.

KOBİ’ler, 18 ay boyunca, Beyoğlu'ndaki merkezde 2 bin saati aşan mentorlük desteğinin yanı sıra üretim, iç yönetim ve pazarlama-satış alanınlarında eğitim alarak, verimliliklerini de artıracak.

Proje kapsamında 120 KOBİ, ihtiyaçları doğrultusunda, dijitalleşmeye yardımcı ürün ve hizmet üreten 30 tekno-KOBİ eşleştirilecek ve mentorluk desteği alacak. KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçlarına özel yol haritalarının çıkarılacağı proje ile kredi ve finansman çözümleri de geliştirilerek, bu desteklerden faydalanmaları sağlanacak.

KOBİ’lerin elde ettikleri dijitalleşme düzeylerini sürdürülebilir kılmalarına yardımcı olacak DDM ile işletmelerin dijitalleşmeyi kurum kültürü haline getirebilmelerine katkı sağlanacak. 18 ayın sonunda ise projenin, KOBİ’lerin dijitalleşme düzeylerine etkisi ve kurum verimliliklerine katkısı test edilip, analiz raporu hazırlanacak ve yayımlanacak. Projeyle, İstanbul’un genel yenilik iklimi ile yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya kavuşması iki yönlü desteklenerek, kentin katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi; küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi hedefleniyor. KOBİ’ler projeye, www.ddm.org.tr internet adresinden başvurabilecek.









